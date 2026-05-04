За ЕЭК не заржавеет

Металлургические компании, включая ТМК, инициировали повторное антидемпинговое расследование в отношении труб из нержавеющей стали, произведенных на украинских предприятиях. Повышенные пошлины на эту продукцию были введены еще в 2016 году и теперь предлагается сохранить их еще на пять лет. Сейчас поставки труб с Украины минимальны, но участники рынка опасаются восстановления импорта в случае отказа от защитных мер.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала повторное антидемпинговое расследование в отношении бесшовных труб из нержавеющей стали, происходящих с Украины. Уведомление департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК опубликовано на портале ЕАЭС. Заявление подали структуры крупнейшего в России производителя труб ТМК и свердловское ООО «Киберсталь», его поддержал Казанский трубопрокатный завод. Согласно приведенным данным, на долю этих предприятий в 2023–2025 годах приходилось 100% производства указанной продукции в ЕАЭС.

Антидемпинговая пошлина на украинские трубы из нержавеющей стали в размере от 4,32% до 18,96% в зависимости от производителя была введена в феврале 2016 года, а в 2021 году продлена до 6 сентября 2026 года. Как отмечали в 2021 году в ЕЭК, локальные производители нержавеющих труб располагают достаточным объемом мощностей и способны полностью удовлетворить внутренний спрос. По итогам запущенного повторного расследования защитная мера может быть сохранена еще на пять лет.

Как говорится в материалах ЕЭК, в 2025 году поставки труб из нержавеющей стали с Украины в ЕАЭС был минимальными. Но компании-заявители обеспокоены тем, что в случае отмены меры демпинговый импорт может возобновиться, что нанесет ущерб местным производителям.

Так, анализ цен на трубы с Украины, поставляемые в третьи страны, выявил демпинговую маржу в размере 8,5% в 2025 году, что превышает минимально допустимый уровень. Как говорится в материалах, производство нержавеющих труб на Украине экспортно ориентированное и обладает значительными мощностями. А из-за введения США дополнительных пошлин на стальные изделия (включая украинские) у заводов может возникнуть стимул перенаправить продукцию обратно на рынок ЕАЭС, учитывая географическую близость и налаженные каналы сбыта.

Положение отрасли в ЕАЭС остается сложным, указывается в материалах. По данным, которые приводит ЕЭК, в 2023–2025 годах производство труб из нержавеющей стали сократилось на 11%, загрузка мощностей упала на 28%, прибыль от реализации снизилась на 28%, а рентабельность производства — на 48%. В ТМК, «Киберстали» и на Казанском трубопрокатном заводе на вопросы “Ъ” не ответили.

10,2 миллиона тонн составил объем российского рынка труб в 2025 году, по данным ТМК.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что, если антидемпинговую пошлину отменить, а затем пытаться ввести заново, расследование займет до года. За это время, как опасаются отечественные производители, украинская продукция — например, в случае изменения геополитической ситуации — может серьезно подорвать позиции местных заводов, поясняет он. По словам эксперта, пошлина также страхует от реэкспорта: если поставки через третьи страны вскроются, без барьера украинские трубы смогут вернуться на рынок.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов говорит, что повторные расследования по истечении срока действия антидемпинговых мер — распространенная практика ЕЭК. Например, они проводились в отношении нефтегазопромысловых труб из Китая, алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР, оцинкованного проката из КНР и с Украины. По результатам расследования ЕЭК может продлить действие мер на новый срок, добавил юрист.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отмечает, что сегодня риски демпинга со стороны Китая выглядят более существенными, чем со стороны Украины. «У Китая большие производственные мощности, и при слабом внутреннем спросе часть продукции может идти на внешние рынки по очень агрессивным ценам»,— говорит он. В конце 2025 года ЕЭК начала повторное антидемпинговое расследование и в отношении китайских сварных труб, трубок и профилей из нержавеющей стали, на которые повышенные пошлины были введены в 2021 году (см. “Ъ” от 14 ноября 2025 года).

Полина Трифонова