Свет в конце трубы

ТМК — крупнейший производитель труб в РФ — сократила продажи по итогам шести месяцев до 1,786 млн тонн, что стало минимумом с первой половины 2020 года. Компания указывает на слабый спрос в основных потребляющих отраслях из-за высоких кредитных ставок, санкций и ограничений добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Аналитики указывают, что рынок немного поддержал рост спроса на трубы для бурения, но по итогам года ожидают падения потребления и в этом сегменте.

ТМК сократила объем реализации трубной продукции на 19%, до 1,78 млн тонн в первой половине 2025 года, сообщила компания. Большая часть пришлась на бесшовные трубы (1,341 млн тонн). Общие полугодовые продажи группы оказались минимальными с первых шести месяцев 2020 года, когда ТМК реализовала 1,4 млн тонн труб.

Выручка ТМК в первой половине 2025 года сократилась на 14%, до 237 млрд руб. В компании отметили, что негативный эффект от снижения продаж был частично скомпенсирован сокращением коммерческих расходов и снижением цен на основное сырье, что привело к росту операционной прибыли на 18,9%, до 26,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA год к году сократился на 2,1%, до 45,1 млрд руб., рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 2,4 процентных пункта, до 19%.

В первом полугодии ситуация на рынке стальных труб в России оставалась непростой, указывает ТМК.

В компании отметили, что жесткая денежно-кредитная политика ЦБ ограничивала инвестиции и тормозила проекты развития для большинства потребляющих отраслей.

Продолжалось действие санкций, ограничений добычи нефти в связи с выполнением обязательств по сделке в рамках ОПЕК+, сложностей в поиске новых рынков для сбыта газа и переноса сроков реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов. Потребители фокусировались на снижении затрат и минимизировали складские запасы сырья и материалов, включая трубы, указывают в ТМК. Стабильный спрос в группе фиксируют со стороны энергетики, химической промышленности, переработки нефти и газа.

Старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин отмечает, что, помимо зависимости продаж бесшовных труб от деловой активности в РФ, эти объемы также чувствительны к состоянию глобального нефтегазового рынка, где цены сейчас значительно ниже уровней 2022–2024 годов. Внутреннее потребление бесшовных труб, добавляет он, было одним из худших в секторе черной металлургии — минус 15% год к году по итогам полугодия.

По оценкам управляющего партнера Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, по итогам первого полугодия текущего года потребление труб нефтяной отраслью немного — на 1–2% — опередило показатели первого полугодия 2024 года за счет роста объемов проходки в бурении. Соответственно, наиболее востребованными были бурильные и обсадные трубы. Но количество новых скважин по-прежнему находится на исторически низком уровне, в связи с чем спрос на инфраструктурные, бесшовные трубы был ниже, добавляет аналитик.

При этом уже во втором полугодии Дмитрий Касаткин прогнозирует снижение потребления труб нефтяниками. «Мы ожидаем снижения проходки в бурении более чем на 5% по итогам года к 2024 году и, как следствие, снижения объемов потребления трубной продукции. Такие ожидания основаны на актуальной политике по оптимизации CAPEX у ВИНК (вертикально интегрированных нефтяных компаний.— “Ъ”)»,— поясняет он.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов считает, что потенциально восходящего тренда в основных финансовых показателях ТМК при нынешней рыночной ситуации не стоит ожидать раньше первого полугодия 2026 года.

Восстановление спроса будет в первую очередь зависеть от дальнейшего снижения ключевой ставки, а продажи бесшовных труб и труб большого диметра — от конъюнктуры глобального нефтегазового сектора, добавляет Никанор Халин. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев ранее говорил, что для восстановления спроса на рынке стали необходимо снижение ключевой ставки до 12% (см. “Ъ” от 21 июля).

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов считает, что ожидать начала восстановления спроса на трубном рынке можно не раньше второй половины 2026 года. Стимулировать потребление, продолжает он, может возобновление инвестиций в нефтедобычу, реализация программ по ремонту магистральных газо- и нефтепроводов в РФ, увеличение финансирования инфраструктурных и жилищных проектов либо новые инвестиции в ЖКХ. Пока эти факторы реализуются постепенно и краткосрочная стабилизация возможна лишь в отдельных узких сегментах трубного рынка, говорит аналитик.

