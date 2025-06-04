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Коммерсантъ FM
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ТМК не выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры Трубной металлургической компании (ТМК) одобрили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Компания завершила год с убытком.

О решении акционеров говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. На заседании акционеры ТМК также избрали девять членов совета директоров. Их имена не раскрываются.

Дивидендная политика ТМК предполагает выплату в размере не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО. Прошлый год компания завершила с чистым убытком в 27,7 млрд руб. против прибыли в 39,3 млрд руб. годом ранее.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трубы крепят единство акции».

Петр Бузлаев

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