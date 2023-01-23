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Коммерсантъ FM
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Заводы ТМК отошли на сербскую сторону

Владельцем активов стала Hefestos Capital

Владельцем европейских активов ТМК, главный из которых — завод по выпуску бесшовных труб в Румынии, стала сербская инвестиционная компания Hefestos Capital. Стоимость сделки не раскрывается: в 2019 году дивизион оценивался в $160 млн, однако с учетом дискриминационных условий для российского бизнеса в Румынии дисконт мог быть существенным. Это не первая сделка российской компании с малоизвестными инвестфондами: в январе ЛУКОЙЛ продал НПЗ на Сицилии компании с кипрским участием. По мнению экспертов, такие сделки логичны, учитывая санкционные риски для российского бизнеса.

Стенд ТМК на международной промышленной выставке «Иннопром»

Стенд ТМК на международной промышленной выставке «Иннопром»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Стенд ТМК на международной промышленной выставке «Иннопром»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Неизвестная в России сербская инвестиционная компания Hefestos Capital стала владельцем европейских активов Трубной металлургической компании. Об этом сообщило румынское издание Profit.ro. «Приобретение Artrom позволит открыть новые перспективы, и мы с нетерпением ждем возможности работать с руководством компании, командой специалистов, а также румынскими властями, нашими поставщиками и клиентами по всему миру для дальнейшего развития потенциала Artrom Steel Tubes (новое название ТМК-Artrom.— “Ъ”)»,— приводит издание слова совладельца инвесткомпании Милутина Николича. В ТМК не дают комментариев.

ТМК-Artrom объединяла производственные активы ТМК в Румынии по выпуску бесшовных труб мощностью 200 тыс. тонн в год и сбытовые филиалы в Германии, Италии и США.

С 12 декабря 2022 года активы и их руководство исключены из списка аффилированных лиц ТМК.

ТМК не находится под санкциями. Весной прошлого года ее основатель Дмитрий Пумпянский был включен в санкционный список ЕС, но вышел из состава акционеров компании и передал контроль менеджменту. По данным румынских СМИ, санкции в отношении господина Пумпянского стали причиной блокировки счетов ТМК-Artrom в стране, но летом денежные средства были разблокированы.

Правительство Румынии стремится контролировать российские компании, попавшие под санкции. Как сообщало в июне 2022 года «Радио Румынии», предприятия в этой стране, принадлежащие российским лицам или компаниям, которые находятся под международными санкциями, смогут продолжить работу, если согласятся на систему государственного надзора. Государственный контроль осуществляется через назначение представителя минэкономики Румынии в руководство предприятия.

Hefestos Capital, согласно информации на ее сайте, была основана в 2001 году. «Мы предоставляем нашим клиентам индивидуальную независимую стратегическую консультацию и уделяем особое внимание каждому из них»,— сказано на сайте. По данным реестра компаний Сербии, по 50% акций Hefestos Capital владеют Милутин Николич и Павел Кавран.

Для ТМК продажа европейских заводов не окажет существенного влияния на бизнес. Основным рынком сбыта для компании является российский.

Что касается ТМК-Artrom, то EBITDA европейского дивизиона в 2018 и 2019 годах составляла по 1,4 млрд руб. В 2020 году из-за пандемии она сократилась до 500 млн руб. Объем реализации труб дивизиона в 2020 году составлял 174 тыс. тонн, что ниже показателей допандемийных лет — 201 тыс. тонн в 2018 году, 187 тыс. тонн в 2019-м. В 2020 году заводы работали с загрузкой в 80%.

На фоне санкций многие российские компании вынуждены были продать активы в Европе, часто покупателями выступают малоизвестные на рынке инвестиционные группы. Так, в январе ЛУКОЙЛ продал свой НПЗ на Сицилии компании G.O.I. Energy, которая принадлежит кипрскому инвестфонду Argus New Energy Fund.

Как российские бизнесмены пытались сохранить свои активы перед СВО

Исходя из параметров оферты, которую выставляла ТМК Europe акционерам ТМК-Artrom в конце 2019 года, стоимость компании могла составлять $160 млн. Чистый долг на конец первого квартала 2019 года составлял €145 млн. Кирилл Чуйко из БКС говорит, что с учетом новых реалий иметь активы за рубежом стало достаточно рискованно, при этом трансграничные ограничения ставят под вопрос операционные синергии с основным российским бизнесом.

По оценке Сергея Гришунина из НРА, румынский завод обеспечивал до 70% сбыта труб ТМК в Европе. Аналитик считает, что в случае сохранения поставок российских полуфабрикатов на завод до конца 2024 года актив останется одним из самых прибыльных на территории ЕС, где большая часть черной металлургии сегодня не работает либо работает с неполной загрузкой. Это позволит румынскому заводу в том числе выходить на рынок Западной Европы, где из-за высоких цен на энергоносители сложился дефицит стального проката и труб.

Евгений Зайнуллин

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