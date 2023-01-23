Заводы ТМК отошли на сербскую сторону

Владельцем европейских активов ТМК, главный из которых — завод по выпуску бесшовных труб в Румынии, стала сербская инвестиционная компания Hefestos Capital. Стоимость сделки не раскрывается: в 2019 году дивизион оценивался в $160 млн, однако с учетом дискриминационных условий для российского бизнеса в Румынии дисконт мог быть существенным. Это не первая сделка российской компании с малоизвестными инвестфондами: в январе ЛУКОЙЛ продал НПЗ на Сицилии компании с кипрским участием. По мнению экспертов, такие сделки логичны, учитывая санкционные риски для российского бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стенд ТМК на международной промышленной выставке «Иннопром»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Стенд ТМК на международной промышленной выставке «Иннопром»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Неизвестная в России сербская инвестиционная компания Hefestos Capital стала владельцем европейских активов Трубной металлургической компании. Об этом сообщило румынское издание Profit.ro. «Приобретение Artrom позволит открыть новые перспективы, и мы с нетерпением ждем возможности работать с руководством компании, командой специалистов, а также румынскими властями, нашими поставщиками и клиентами по всему миру для дальнейшего развития потенциала Artrom Steel Tubes (новое название ТМК-Artrom.— “Ъ”)»,— приводит издание слова совладельца инвесткомпании Милутина Николича. В ТМК не дают комментариев.

ТМК-Artrom объединяла производственные активы ТМК в Румынии по выпуску бесшовных труб мощностью 200 тыс. тонн в год и сбытовые филиалы в Германии, Италии и США.

С 12 декабря 2022 года активы и их руководство исключены из списка аффилированных лиц ТМК.

ТМК не находится под санкциями. Весной прошлого года ее основатель Дмитрий Пумпянский был включен в санкционный список ЕС, но вышел из состава акционеров компании и передал контроль менеджменту. По данным румынских СМИ, санкции в отношении господина Пумпянского стали причиной блокировки счетов ТМК-Artrom в стране, но летом денежные средства были разблокированы.

Правительство Румынии стремится контролировать российские компании, попавшие под санкции. Как сообщало в июне 2022 года «Радио Румынии», предприятия в этой стране, принадлежащие российским лицам или компаниям, которые находятся под международными санкциями, смогут продолжить работу, если согласятся на систему государственного надзора. Государственный контроль осуществляется через назначение представителя минэкономики Румынии в руководство предприятия.

Hefestos Capital, согласно информации на ее сайте, была основана в 2001 году. «Мы предоставляем нашим клиентам индивидуальную независимую стратегическую консультацию и уделяем особое внимание каждому из них»,— сказано на сайте. По данным реестра компаний Сербии, по 50% акций Hefestos Capital владеют Милутин Николич и Павел Кавран.

Для ТМК продажа европейских заводов не окажет существенного влияния на бизнес. Основным рынком сбыта для компании является российский.

Что касается ТМК-Artrom, то EBITDA европейского дивизиона в 2018 и 2019 годах составляла по 1,4 млрд руб. В 2020 году из-за пандемии она сократилась до 500 млн руб. Объем реализации труб дивизиона в 2020 году составлял 174 тыс. тонн, что ниже показателей допандемийных лет — 201 тыс. тонн в 2018 году, 187 тыс. тонн в 2019-м. В 2020 году заводы работали с загрузкой в 80%.

На фоне санкций многие российские компании вынуждены были продать активы в Европе, часто покупателями выступают малоизвестные на рынке инвестиционные группы. Так, в январе ЛУКОЙЛ продал свой НПЗ на Сицилии компании G.O.I. Energy, которая принадлежит кипрскому инвестфонду Argus New Energy Fund.

Исходя из параметров оферты, которую выставляла ТМК Europe акционерам ТМК-Artrom в конце 2019 года, стоимость компании могла составлять $160 млн. Чистый долг на конец первого квартала 2019 года составлял €145 млн. Кирилл Чуйко из БКС говорит, что с учетом новых реалий иметь активы за рубежом стало достаточно рискованно, при этом трансграничные ограничения ставят под вопрос операционные синергии с основным российским бизнесом.

По оценке Сергея Гришунина из НРА, румынский завод обеспечивал до 70% сбыта труб ТМК в Европе. Аналитик считает, что в случае сохранения поставок российских полуфабрикатов на завод до конца 2024 года актив останется одним из самых прибыльных на территории ЕС, где большая часть черной металлургии сегодня не работает либо работает с неполной загрузкой. Это позволит румынскому заводу в том числе выходить на рынок Западной Европы, где из-за высоких цен на энергоносители сложился дефицит стального проката и труб.

Евгений Зайнуллин