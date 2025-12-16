ТМК продала Челябинский завод металлоконструкций

Трубная металлургическая компания (ТМК) сообщила о завершении сделки по продаже Челябинского завода металлоконструкций (ЧЗМК). Условия не раскрываются.

«Сделка позволит сконцентрироваться на укреплении основных конкурентных преимуществ ТМК, таких как создание инновационных продуктов и материалов, совершенствование линейки высокотехнологичной трубной продукции», — заявили в компании (цитата по «Интерфакс»).

ТМК приобрела контрольный пакет акций ЧЗМК у группы «Синара» в 2022 году за 8,5 млрд руб. В октябре 2025-го ТМК сообщила о планах продать ЧЗМК компании «Таймыр инжиниринг» за 5,2 млрд руб. В ноябре ЧТПЗ отчитался о сокращении чистой прибыли в январе — сентябре в 2,5 раза.

ТМК — крупнейший производитель труб в РФ — сократила продажи по итогам шести месяцев 2025 года до пятилетнего минимума.

