Загорский завод сокращает диаметр

Загорский трубный завод (ЗТЗ), который в последнее время стал одним из крупнейших поставщиков труб большого диаметра для «Газпрома», планирует освоить выпуск бесшовных труб, используемых в нефтегазовой промышленности. Для этого компания привлечет кредит ВТБ в размере 35 млрд руб. Крупнейшими производителями на этом рынке являются ТМК и ЧТПЗ, причем последний не исключал падения цен на трубы нефтегазового сортамента с учетом запуска новых проектов ОМК и «Северстали». Эксперты, опрошенные “Ъ”, считают выход ЗТЗ на рынок бесшовных труб логичным, так как крупных трубопроводных проектов у «Газпрома» в ближайшее время не предвидится.

Загорский трубный завод планирует создать производство бесшовных труб. ВТБ в рамках соглашения о стратегическом партнерстве выделит на этот проект кредит в размере 35 млрд руб., следует из совместного пресс-релиза завода и банка. Производственная мощность составит 400–450 тыс. тонн в год. В сообщении ЗТЗ отмечается, что бесшовные трубы востребованы в нефтегазовой отрасли, в частности при разработке нефтяных и газовых месторождений. Гендиректор ЗТЗ Денис Сафин оценил емкость рынка бесшовных труб в России в 3 млн тонн в год и заявил, что проект позволит ЗТЗ стать «еще одним крупным производителем бесшовных труб» в России. Фонд трубной промышленности прогнозировал рост спроса на трубы нефтегазового сортамента (OCTG) в России до 2,37 млн тонн в 2019 году.

Сейчас ЗТЗ выпускает главным образом трубы большого диаметра, основной клиент — «Газпром». Доля ЗТЗ в поставках материалов и сырья для газовой монополии составляет 25,2%, говорилось в отчете «Газпрома» за первый квартал. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2018 года выручка ЗТЗ по РСБУ выросла в 2,8 раза, до 39 млрд руб. В прошлом году ЗТЗ вышел на прибыль в размере 586,7 млн руб. против убытка в размере 659,3 млн руб.

По итогам 2019 года ЗТЗ должен отгрузить потребителям 600–650 тыс. тонн труб против 508 тыс. тонн в 2018 году, говорил ТАСС господин Сафин. На рынке сложилось мнение, что ЗТЗ, активно конкурируя на тендерах «Газпрома», не может обеспечить весь законтрактованный объем поставок. Денис Сафин заявлял на это, что в 2019 году завод отгрузит максимум 10 тыс. тонн труб других производителей и компания перекупает не более 1% от отгрузки при загрузке мощностей на 100%.

На сегодняшний день бесшовные трубы производят предприятия группы ЧТПЗ и ТМК. В ТМК отказались комментировать возможность расширения производства бесшовных труб, в ЧТПЗ не ответили на запрос “Ъ”. Представитель «Северстали» заявил об отсутствии планов по расширению на Ижорском трубном заводе, но напомнил о создаваемом СП с Tenaris, в рамках которого планируется в 2021 году запустить производство бесшовных труб мощностью 300 тыс. тонн в год и стоимостью $240 млн. ОМК планирует в 2021 году запустить цех по выпуску бесшовных труб мощностью 500 тыс. тонн.

В проспекте к выпущенным в сентябре евробондам ЧТПЗ говорилось, что ЧТПЗ ожидает роста спроса на OCTG, основными покупателями которых являются «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». При этом новые проекты ОМК и «Северстали» приведут к усилению конкуренции и могут привести к падению цен на OCTG в России.

Так как рынок труб большого диаметра очень сильно сжался и новых масштабных трубопроводных проектов у «Газпрома» не предвидится, для ЗТЗ логично либо продавать бизнес, либо осваивать производство других видов труб, считает Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка. «Другой вопрос, что недостатка в трубной продукции в РФ в целом нет. Однако, как показывает история, проблем с заказами у ЗТЗ не было, несмотря на высокую конкуренцию в отрасли»,— отмечает она.

Евгений Зайнуллин