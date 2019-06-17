Сокращение большого диаметра

Крупнейшие производители труб большого диаметра в РФ существенно снизили производство по итогам 2018 года из-за завершения крупных проектов «Газпрома». Единственный игрок, которому удалось значительно увеличить выпуск,— Загорский трубный завод, другие участники отрасли обвиняют его в демпинге. Эксперты считают, что металлурги теперь будут наращивать производство маржинальных нефтепромысловых труб.

Завершение крупных проектов «Газпрома» приводит к сокращению производства труб большого диаметра (ТБД) российскими металлургическими предприятиями. В опубликованном годовом отчете Объединенной металлургической компании (ОМК) (pdf.) говорится, что завершение комплектации трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» отрицательно сказалось на загрузке производства в 2018 году. В результате ОМК снизила производство ТБД на 25%, до 772 тыс. тонн. Представитель ОМК заявил “Ъ”, что рынок труб большого диаметра находится под влиянием многих факторов. Недостаточную загрузку дивизиона ТБД компания планирует восполнить за счет новых видов трубной продукции для «Газпрома» и нефтяных компаний.

Другой крупнейший производитель, группа ЧТПЗ, снизила отгрузку ТБД в прошлом году на 10%, до 688,1 тыс. тонн, сообщили “Ъ” в компании. Это также связано с завершением поставок для «Северного потока-2». Также ЧТПЗ указывает на обострение конкуренции на рынке «в связи с появлением новых игроков», имея в виду, судя по всему, Загорский трубный завод (ЗТЗ), который в прошлом году вышел на стопроцентную загрузку мощностей. В 2019 году ЧТПЗ прогнозирует высокую загрузку в сегменте ТБД, так как компания заключила контракты на поставку 130 тыс. тонн в Казахстан для строительства магистрального газопровода «Сарыарка», а также на поставку более 150 тыс. тонн в Туркменистан для строительства газопровода ТАПИ.

Трубная металлургическая компания (ТМК) не раскрывает свои абсолютные показатели по производству ТБД за 2018 год. Но, по расчетам “Ъ” на основе годовых отчетов компании и данных Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), выпуск ТБД компанией в 2018 году мог вырасти примерно на 3,5%, до 266 тыс. тонн. В февральском интервью «Интерфаксу» председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский говорил, что «в ближайшем будущем загрузка мощностей по производству ТБД останется на таком же уровне», а именно 60–70%. Господин Пумпянский счел такой уровень загрузки «хорошим показателем».

Единственный игрок на рынке ТБД, существенно нарастивший выпуск,— это ЗТЗ, который увеличил производство в три раза, до 491 тыс. тонн. В ближайшие годы компания планирует поставки для проектов «Газпрома»: «Сила Сибири», «Сила Сибири-2» (его реализация не подтверждена), «Южный поток». Также завод намерен нарастить экспорт ТБД с 307 тонн до 30 тыс. тонн в этом году, говорится в сообщении АКРА о присвоении ЗТЗ кредитного рейтинга. Параллельно ЗТЗ проходит аттестацию для поставок «Транснефти», на которую приходится 14% потребления ТБД в РФ. Конкуренты объясняют показатели ЗТЗ его демпинговой стратегией. Источник “Ъ” на рынке утверждает, что ЗТЗ пошел на значительный дисконт по сравнению с устоявшимися на рынке ценами на трубную продукцию, фактически обрушив рынок. Представители ЗТЗ отвергают обвинения в демпинге. Коммерческий директор компании Дмитрий Симанков в марте 2019 года говорил, что стоимость ТБД на внутреннем рынке «позволяет компенсировать все издержки и получить прибыль».

По прогнозам ФРТП, российский рынок ТБД в 2019 году будет стагнировать, но не исключен «небольшой рост» за счет ужесточения регулирования для борьбы с «так называемыми реставраторами, которые специализируются на трубах большого диаметра, бывших в употреблении».

«Завершение газовых проектов уже сказалось на показателях наших трубников, но они пытаются наращивать продажи прежде всего маржинальных нефтепромысловых труб»,— комментирует Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка. По мнению аналитика, экспорт ТБД имеет логистические сложности, а европейские страны защищают рынок, отдавая предпочтение своим производителям. В результате российские трубники будут поставлять в страны СНГ и Среднюю Азию.

Евгений Зайнуллин