Прибыли — труба

Несмотря на сохранение объемов продаж, финансовый результат одного из крупнейших производителей стальных труб на российском рынке — ТМК — по итогам прошлого года оказался слабым. Высокая ставка рефинансирования, низкая инвестиционная активность в РФ и нехватка мощностей в нефтегазовом секторе продолжают давить на показатели компании и трубного рынка в целом. Аналитики ждут, что темпы сокращения потребления труб в РФ могут замедлиться в этом году, а в 2026 году начнется рост, в том числе за счет отложенного спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ТМК по итогам 2024 года сократила скорректированную EBITDA на 29%, до 92,4 млрд руб., и получила чистый убыток 27,6 млрд руб. против прибыли 39,6 млрд руб. годом ранее. Выручка компании снизилась на 2,2%, до 532,2 млрд руб. Общий объем реализации трубной продукции увеличился на 0,2%, до 4,2 тыс. тонн, из которых на бесшовные трубы пришлось 3,06 тыс. тонн, на сварные трубы — 1,13 тыс. тонн.

Как отметили в компании, ТМК сохранила продажи в натуральном выражении на прошлогоднем уровне, несмотря на общее снижение спроса на трубы в России на 6,6%, до 11,3 млн тонн.

На показателе EBITDA, поясняют в ТМК, негативно сказалось увеличение объема сварных труб в структуре продаж и повышение коммерческих расходов.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что ТМК в 2024 году столкнулась с рядом вызовов, обусловленных высокой стоимостью денег и недостаточным уровнем инвестирования в экономике. «Эти факторы наряду с нехваткой мощностей в нефтегазовом секторе препятствовали росту потребления трубной продукции. Несмотря на сохраняющийся потенциал увеличения объемов эксплуатационного бурения, рентабельность бизнеса производителей труб оказалась под давлением из-за высокой стоимости фондирования и волатильности цен на сырье»,— поясняет он.

Убыток во многом связан с падением объемов реализации бесшовных труб на 11% год к году и практически удвоением процентных расходов. Первый фактор обусловлен более низким спросом в результате ограничения ОПЕК+ и высокими ставками, добавляет аналитик «БКС Инвестиции» Ахмед Алиев.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что, помимо охлаждения спроса со стороны строительной отрасли и переноса ряда инвестиционных проектов нефтегазовых компаний, в РФ растет конкуренция в сегменте бесшовных труб. «Уральская сталь» и ОМК, говорит аналитик, запустили мощности по выпуску данного вида продукции общим объемом 700 тыс. тонн. На рынке также сказывается значительная производственная инфляция, указывает господин Красноженов.

Александр Новак, вице-премьер, в феврале, ТАСС: «Мы считаем, что есть риски замедления инвестиций. Компании сдвигают инвестпрограммы».

В текущем году аналитики не ожидают восстановления трубного рынка. «Давление на трубный рынок будут оказывать нехватка мощностей в нефтегазовом секторе и высокая стоимость денег»,— говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Но, по его словам, дальнейшего падения позволит избежать растущий спрос со стороны машиностроения. Борис Красноженов уточняет, что Россия также наращивает инвестиции в добычу нефти для освоения трудноизвлекаемых запасов, новые технологии геологоразведочных работ, интенсификацию добычи на обводненных и выработанных месторождениях, что в перспективе будет способствовать росту спроса на премиальные трубы нефтегазового сортамента (OCTG).

По данным Минэнерго, запасы трудноизвлекаемой нефти в РФ за последние десять лет выросли более чем на 4 млрд тонн и более 50% извлекаемых запасов российской нефти можно отнести к категориям «трудной».

Не будет значительного спада спроса на трубную продукцию и со стороны строительного сектора: строители разрабатывают собственные программы рассрочек, чтобы поддержать падающие объемы строительства, добавляет главный стратег УК «Вектор Капитал» Максим Худалов. Все это позволит замедлить темпы снижения потребления труб на рынке с почти 7% до менее 3% в 2025 году, уверен он. И уже к 2026 году тренд может и вовсе развернуться, рассчитывает эксперт: накопится отложенный спрос и эффект недостаточных инвестиций в ряде ключевых отраслей.

Полина Трифонова