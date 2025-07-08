Трубы сварили стагнацию

К началу июля стоимость электросварных и водогазопроводных стальных труб, применяемых в основном в строительстве и ЖКХ, стабилизировалась. С одной стороны, заводы не готовы работать ниже рентабельности и поднимают цены, с другой — к лету все же выправился спрос со стороны ЖКХ и сегмента индивидуального жилищного строительства (ИЖС), что поддерживает рынок. Однако говорить о его восстановлении пока преждевременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В июне цены на трубы строительного сортамента — электросварные (ЭС) и водогазопроводные (ВГП) — стабилизировались после затяжного периода снижения, следует из индексов РА «Русмет». Так, по данным агентства на 29 июня, тонна трубы ВГП на условиях FOB Черное море стоила 64,8 тыс. руб., трубы ЭС — 65,3 тыс. руб. Цены на эту металлопродукцию стабильно снижались с лета прошлого года до конца апреля (см. “Ъ” от 28 апреля), в мае был краткий период роста, после чего в июне цены стабилизировались.

Основными причинами тренда на устойчивость цен стали сезонный спрос, а именно начало массовых ремонтов и работ в ЖКХ, снижение волатильности (после длительного падения цен рынок достиг точки, когда производители не готовы продавать продукцию ниже себестоимости) и высокая стоимость заимствований, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Дорогие кредиты и ограниченный доступ к инвестициям тормозят активный рост, но спрос на трубы для ЖКХ и строительства поддерживается за счет государственных и муниципальных программ, поясняет он.

Впрочем, о растущей тенденции на рынке говорить преждевременно, предупреждают эксперты. «Цены на сырье для труб резко не менялись,— говорит управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов.— Скорее всего, рост цен на трубы связан со спросом, возникшим на восстановлении инфраструктуры во вновь приобретенных территориях РФ». Рынок труб ВГП можно оценить в 350–400 тыс. тонн, подсчитал начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Общий рынок электросварных труб ненефтегазового сортамента, включая ВГП, составляет около 6 млн тонн. «В четвертом квартале 2024 года и первом квартале 2025 года наблюдалось значительное снижение производства труб ВГП и труб ЭС в целом,— рассказывает он.— При среднем производстве 90–100 тыс. тонн труб ВГП в квартал объем производства в первом квартале составил только 62 тыс. тонн, в то время как общее производство труб ЭС сократилось почти на четверть». Недостаток средств на модернизацию коммунальных сетей и общее замедление жилищного строительства, отмечает он, могли оказывать «негативное влияние на цены на трубы ВГП и трубы ЭС общего и строительного назначения».

Давление на цены оказывает и наличие больших складских запасов у металлотрейдеров (см. “Ъ” от 12 марта), добавляют в РА «Русмет», «поэтому с началом строительного сезона, когда традиционно многие промышленные объекты энергетики и ЖКХ выходят на плановые ремонты, рынок не наблюдает значительного роста цен в сегменте труб ВГП и ЭС, лишь их стабилизацию». «Труба ВГП на начало июня и июля стоила одинаково,— подтверждает тренд вице-президент ГК ФСК Александр Ткаченко.— Трубы ЭС показывают небольшой рост под влиянием локальных факторов». Рост потребления имеет сезонный характер, сильного роста не ожидается, констатирует он.

Впрочем, «ценовое затишье» не сможет продолжаться бесконечно долго, и коррекция будет в сторону роста, оптимистичны в РА «Русмет». Оптимизм основан, очевидно, на ожиданиях как минимум стагнации спроса и уверенности, что производители не будут работать в убыток. «При снижении маржинальности заводы предпочитают удерживать цены на минимально рентабельном уровне, особенно если спрос не падает критически,— отмечает Дмитрий Орехов.— В этой связи элементы искусственного поддержания цен возможны, особенно в условиях, когда рынок достиг дна и дальнейшее снижение приведет к убыткам».

По словам президента ГК «Основа» Александра Ручьева, эксперты оценивают спрос в 2025 году как равнозначный 2024 году. «Высокий уровень инфляции и ситуация в строительном секторе, а также ситуация в экономике страны в целом не позволят существенно нарастить объем потребления, а драйвером по-прежнему будут выступать крупные госпроекты и модернизация коммунальной инфраструктуры»,— поясняет он. По оценкам НКР, по итогам 2024 года совокупный спрос на стальные трубы в РФ составлял около 11 млн тонн, из которых значительную часть занимают именно трубы ЭС и ВГП. В 2025 году объем спроса на стальные трубы в России оценивается в диапазоне 10–11,3 млн тонн. Но пока что единственное направление, где заметно улучшение спроса с наступлением летнего сезона,— это индивидуальное жилищное строительство. Под влиянием этого фактора растет спрос на профильные трубы малых размеров, говорит Борис Красноженов.

Полина Трифонова, Дарья Андрианова