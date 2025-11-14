Тарифы не ржавеют

Металлурги инициировали в Евразийской экономической комиссии повторное антидемпинговое расследование в отношении китайских труб и профилей из нержавеющей стали. Повышенные пошлины на эту продукцию действуют до марта 2026 года, и их отмена грозит ущербом местным предприятиям, теряющим долю рынка.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рассмотрит возможность продления действия антидемпинговых пошлин на китайские сварные трубы, трубки и профили из нержавеющей стали. Уведомление о начале повторного антидемпингового расследования опубликовано на портале ЕЭК 13 ноября. В числе заявителей — входящий в группу ТМК Синарский трубный завод и российская структура итальянской сталелитейной корпорации Marcegaglia, управляющая заводом во Владимире. В ТМК отказались от комментариев. В российском офисе Marcegaglia “Ъ” не ответили.

ЕЭК ввела пошлины на ряд видов сварных труб и профилей из нержавеющей стали из КНР в 2021 году в размере 14,62–17,28% в зависимости от производителя до 13 марта 2026 года. Эта продукция в основном используется в производстве сантехники, автопроме, пищевой промышленности, нефтехимической и атомной отраслях, производстве мебели и инфраструктурном строительстве, поясняли в ЕЭК.

В уведомлении о начале повторного антидемпингового расследования говорится, что демпинговый импорт сварных труб и профилей из нержавеющей стали из Китая в страны ЕАЭС продолжался. С 2022 по 2024 год объем поставок вырос в два раза, с июля 2024 по июнь 2025 года — на 12%. Местные производители в 2022–2024 годах увеличили выпуск на 15%, продажи в ЕАЭС — на 23%, но их доля на этом рынке снизилась на 3%. С июля 2024 по июнь 2025 года локальное производство увеличилось на 1%, реализация снизилась на 4%, а доля местной продукции упала на 10%.

Как отмечается в уведомлении, с января 2022 по июнь 2025 года средняя стоимость китайских сварных труб и профилей из нержавеющей стали без учета пошлин была ниже средней цены продукции местных производителей. В связи с этим, а также учитывая существенные мощности предприятий КНР и действие защитных мер в отношении китайских сварных труб в других странах прекращение действия антидемпинговой меры грозит ущербом производителям ЕАЭС.

Китай — крупнейший производитель стали в мире, и в условиях слабого внутреннего спроса страна наращивает поставки металлопродукции на внешние рынки. По данным, которые приводит Shanghai Metals Market (SMM), в 2024 году КНР увеличила экспорт только нержавеющей стали и изделий из нее на 28,6% год к году, до около 5,89 млн тонн. За январь—август 2025 года общие отгрузки нержавеющей стали из Китая выросли на 3,1% год к году, до 3,36 млн тонн, сообщали аналитики Mysteel Global.

Металлурги в целом отмечали рост конкуренции с импортной продукцией. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев в июле говорил, что компания рассматривает вопрос инициирования антидемпинговых пошлин на сталь из Китая и Казахстана.

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников говорит, что текущий уровень импортных пошлин создает необходимый ценовой барьер, который не позволяет китайским производителям полностью вытеснить с рынка российских. Но, добавляет он, чрезмерное увлечение протекционистскими мерами чревато рисками дефицита нержавеющих труб для критически важных отраслей. Как поясняет эксперт, в РФ исторически не был развит сегмент нержавеющей стали в связи с острой нехваткой собственного сырья — нержавеющего подката и заготовок — и предпосылок для изменения этой ситуации пока нет.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова