ТМК покупает ЧТПЗ за 84 млрд рублей

Крупнейший производитель труб ТМК покупает 86,54% ЧТПЗ, принадлежащих Андрею Комарову. Это крупнейшая сделка на трубном рынке за последние годы. Сумма сделки составила 84,2 млрд руб., а вся компания оценена в 97,3 млрд руб. Ранее ЧТПЗ планировал слияние с Загорским трубным заводом, однако сделка не состоялась.

ТМК Дмитрия Пумпянского приобретает 86,54% ЧТПЗ у бенефициара группы Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. Исходя из этой сделки, вся группа ЧТПЗ оценивается в 97,3 млрд руб., что выше рыночной капитализации на Мосбирже на начало торгового дня 9 марта (92 млрд руб.) В совместном заявлении стороны отметили, что все необходимые одобрения, в том числе от ФАС, получены.

На сообщении о сделке акции ЧТПЗ подорожали на 16%, примерно до 305 руб. за бумагу, в моменте рост достигал 20%.

«Приобретенная компания — это признанный, сильный игрок трубного рынка с современным производством, высокопрофессиональным коллективом, собственными научными разработками, налаженными каналами продаж,— приводятся в сообщении ТМК слова основного владельца компании Дмитрия Пумпянского.— Объединение перечисленных преимуществ со всеми компетенциями ТМК даст мощный синергетический эффект как для нашего бизнеса, так и для отрасли в целом, обеспечит энергетическую безопасность России и решение стратегических задач по импортозамещению, а также позволит полностью закрыть потребности отечественных компаний ТЭКа в специальных видах труб и снять в этой части технологическую зависимость сложных нефтегазовых проектов от иностранных разработок и поставщиков. Считаем, что с учетом новых мощностей сможем полностью удовлетворить потребности российских нефтегазовых компаний в высокотехнологичных продуктах».

Андрей Комаров, в свою очередь, заявил, что удовлетворен заключенной сделкой. «Уверен, консолидация с ТМК, успешной глобальной компанией, которая обладает высочайшей репутацией и строит свой бизнес на принципах устойчивого развития и социальной ответственности, позволит ЧТПЗ и коллективу компании и в дальнейшем поступательно двигаться вперед, внося значительный вклад в социально-экономическое развитие страны»,— отметил он.

ТМК является крупнейшим российским производителем труб. В состав ЧТПЗ входит Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, трейдинговое подразделение, компания по заготовке и переработке металлолома. Андрей Комаров более года искал покупателя на свой пакет и планировал сделку по объединению с Загорским трубным заводом, но она сорвалась.

Евгений Зайнуллин