ТМК наматывает изоляцию

Как стало известно “Ъ”, ТМК Дмитрия Пумпянского может увеличить свою долю в одном из крупнейших российских дистрибуторов труб «Уралчермет». Структура группы «ТМК Нефтегазсервис» подала в ФАС ходатайство на приобретение до 75% акций «Уралчермета». Сейчас ТМК опосредованно владеет 26% акций дилера, которые были приобретены в 2017 году. Мощности «Уралчермета» составляют 1 тыс. км изолированной трубы в год, партнерами являются крупнейшие нефтяные компании. Аналитики считают, что таким образом ТМК усиливает присутствие на других рынках в условиях высокой конкуренции в сегменте бесшовных труб.

ТМК планирует увеличение доли в уставном капитале крупного трубного дилера и производителя изоляции для трубопроводов «Уралчермет». В ФАС поступило ходатайство от «ТМК Нефтегазсервис» о приобретении 75% голосующих акций компании. Сейчас ТМК владеет через Северский трубный завод 26% акций «Уралчермета». Эта сделка была закрыта в 2017 году. Тогда представитель ТМК объяснял сделку «усилением вертикальной интеграционной цепочки компании в части покрытия труб» и оценил «затраты на первом этапе сделки» в менее 0,01% консолидированной EBITDA за 2016 год. В этот год, согласно отчетности, скорректированный показатель EBITDA составлял $530 млн. В ТМК отказались комментировать подачу нового ходатайства. Источник, близкий к компании, подтвердил “Ъ” планы постепенного увеличения доли.

По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2018 года выручка «Уралчермета» составляла 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 38 млн руб. Стоимость чистых активов составляет 216 млн руб. Бенефициарами компании являются Юрий Соколов, Иван Юрьевич Соколов и Михаил Алексеев. На официальном сайте сказано, что производственные мощности составляют 1 тыс. км изолированных труб в год. «Уралчермет» называет своими партнерами «Роснефть», «Газпром нефть», «Башнефть», «Сургутнефтегаз», «Славнефть», «Татнефть», НОВАТЭК. В «Уралчермете» не ответили на запрос “Ъ”.

«ТМК Нефтегазсервис» является управляющей компанией нефтегазового дивизиона ТМК, созданного в 2008 году, в состав которой входит Орский машиностроительный завод, «Трубопласт», «ТМК НГС-Нижневартовск» и «ТМК НГС-Бузулук». Предприятия занимаются изготовлением и ремонтом насосно-компрессорных и обсадных труб, нанесением наружных и внутренних изоляционных покрытий. По итогам 2018 года выручка «ТМК Нефтегазсервиса» составляла 115 млн руб., чистая прибыль — 3,4 млн руб.

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов, основываясь на показателях выручки «Уралчермета», считает, что его консолидация не окажет существенного влияния на финансовые показатели ТМК. «В то же время "Уралчермет" входит в десятку крупнейших дистрибьютеров труб в России и работает в более 80 регионов. Новые мощности по изоляции труб позволяют предложить более клиентоориентированные решения в строительном секторе. С учетом роста конкуренции в сегментах бесшовных труб и труб широкого диаметра нефтегазового сортамента для ТМК важно усилить свое присутствие на других рынках»,— комментирует эксперт.

По оценкам Фонда развития трубной промышленности (ФРТП), мощности по производству горячекатаных бесшовных труб на начало 2019 года равнялись 4,1 млн тонн при загрузке не более 70%. С учетом расширения мощностей на Выксунском метзаводе ОМК суммарные мощности увеличатся к 2022 году до 4,6 млн тонн при загрузке в 65%. При этом спрос растет умеренными темпами до 2–4% в год, резкого роста не ожидается, отмечают в ФРТП.

Евгений Зайнуллин