Трубам ищут опору

Аналитики и крупнейший в России производитель стальных труб — ТМК — рассчитывают на улучшение ситуации на внутреннем трубном рынке во втором полугодии. Продажи могут поддержать реализация отложенного спроса в нефтегазовом секторе и замещение импортной продукции. Но дорогое финансирование все еще будет сдерживать активность в основных потребляющих отраслях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Во второй половине 2026 года на российском трубном рынке могут быть пройдены локальные минимумы в отдельных сегментах и начаться стабилизация, считают опрошенные “Ъ” аналитики.

Руководитель направления по оказанию услуг компаниям в сфере инфраструктуры и строительства Kept Алексей Медников говорит, что поводы для оптимизма есть, но корректно говорить о формировании базы для восстановления, а не о полноценном развороте отраслевого цикла. Так, по его словам, за первую половину 2026 года вырос спрос на нарезные трубы нефтяного сортамента (OCTG), а также на линейные и бесшовные промышленные трубы.

Главная надежда отрасли — отложенный спрос, сформировавшийся в предыдущие два года, особенно в нефтегазовой отрасли, считает директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев.

По его словам, за это время значительно сократились запасы трубной продукции, и текущий рост цен на углеводороды позволяет рассчитывать на возобновление активности нефтегазовых компаний. Кроме того, прогнозируется начало реализации крупных, в том числе ранее отложенных, инфраструктурных проектов в сегментах транспортировки и переработки углеводородов, а также в атомной энергетике.

В крупнейшем в России производителе стальных труб — ТМК — в пятницу на звонке после выхода отчетности за январь—июнь 2026 года спрогнозировали, что во втором полугодии ситуация будет меняться в позитивную сторону. «В первую очередь это касается нефтепромысловых труб для бурения, строительства скважин и обеспечения добычи углеводородов. Во-вторых — линейных труб для обвязки месторождений и формирования инфраструктуры: эти работы не останавливаются, и мы также видим здесь устойчивый спрос. Третье направление — промышленные трубы для машиностроения»,— заявили в компании. Кроме того, сообщили в ТМК, ослабление рубля создает потенциал для сокращения импорта и замещения иностранных поставок в отдельных нишах.

По итогам первой половины 2026 года ТМК сократила продажи труб на 34% год к году, до 1,17 млн тонн, но относительно второй половины 2025 года отгрузки на внутренний рынок увеличились на 5%. Спрос на все виды стальных труб на рынке РФ в первом полугодии 2026 года по отношению ко второму полугодию 2025 года снизился на 4%, добавили в компании. Выручка ТМК в годовом сравнении в январе—июне снизилась на 37%, до 149,4 млрд руб., EBITDA — на 51%, до 22,18 млрд руб., чистый убыток составил 30,13 млрд руб.

Как отмечают аналитики Альфа-банка, несмотря на снижение ключевой ставки, денежно-кредитная политика ЦБ остается жесткой. Как следствие, это продолжает оказывать давление на спрос со стороны большинства потребителей трубной продукции, ограничивая их инвестиции в инфраструктурные проекты. На состояние рынка еще негативно влияют высокая стоимость финансирования, а также отсутствие долгосрочного понимания развития отраслей-потребителей, подтверждает Алексей Медников. По его словам, большая часть спроса на сегодня сформирована за счет уже реализуемых крупных инфраструктурных и промышленных проектов, преимущественно с государственным участием

Полина Трифонова