Трубы крепят единство акции

ТМК — крупный производитель стальных труб — планирует присоединение восьми подконтрольных компаний для оптимизации управления и консолидации финансовых потоков. Владельцы миноритарных долей, среди которых физлица и ЗПИФ под управлением структуры Газпромбанка, могут получить акции ТМК либо предъявить бумаги к выкупу. Акции ТМК на новости отреагировали ростом, но часть аналитиков видят риски для ликвидности бумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Совет директоров ТМК 16 июня рассмотрит вопрос о переходе на единую акцию в результате присоединения к материнской компании восьми подконтрольных обществ, которые будут преобразованы в филиалы. Об этом ТМК сообщила 2 июня. Акции миноритарных акционеров присоединяемых обществ, которые согласятся на изменения, будут обменяны на акции ПАО ТМК, что потребует допэмиссии в размере до 5% уставного капитала. Акционеры присоединяемых обществ и ТМК, которые не согласятся с присоединением, смогут предъявить свои бумаги к выкупу.

В перечень входят ООО ТМК ТР, АО ТД ТМК, АО ВТЗ (Волжский трубный завод), АО СинТЗ (Синарский трубный завод), АО СТЗ (Северский трубный завод), АО «Тагмет» (Таганрогский металлургический завод), АО ПНТЗ (Первоуральский новотрубный завод), АО ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод). Миноритарные участники присутствуют в ТМК ТР, «Тагмете», СТЗ и СинТЗ. По данным ЕГРЮЛ, 42% ТМК ТР владеет ЗПИФ «Протея» под управлением компании «ААА Управление капиталом», входящей в группу Газпромбанка. В «Тагмете», СТЗ и СинТЗ, следует из отчетности компаний за 2024 год ТМК, принадлежит 97,5%, 94,05% и 98,05% соответственно. В Газпромбанке “Ъ” не ответили.

В ТМК сообщили “Ъ”, что миноритарные акционеры заводов, которые будут присоединены к ТМК, преимущественно физлица.

Преобразования, пояснили в компании, направлены на оптимизацию структуры, повышение операционной эффективности за счет консолидации бизнес-процессов и финансовых потоков. В частности, отмечают в ТМК, будут консолидированы тендерные процедуры, созданы единые складская база и база контрагентов, сократятся затраты на закупки, произойдет прозрачное перераспределение прибыли благодаря консолидации потока дивидендов.

ТМК входит в тройку производителей бесшовных труб по объему продаж в мире. Объем реализации в 2024 году увеличился на 0,2%, до 4,2 тыс. тонн. Выручка за тот период снизилась на 2,2%, до 532,2 млрд руб., скорректированная EBITDA упала на 29%, до 92,4 млрд руб., чистый убыток составил 27,6 млрд руб. МКООО «ТМК Стил Холдинг» владеет 89,1% ТМК, free-float — 10,9%. До марта 2022 года бенефициаром ТМК был основатель Дмитрий Пумпянский. На конец 2024 года, говорится в отчетности компании, «ТМК Стил Холдинг» владеют физлица, доля каждого не превышает 25%.

Инвесторы позитивно отреагировали на новости. К 19:00 2 июня акции ТМК на Московской бирже дорожали на 8,49%, до 108,9 руб. за бумагу. Капитализация выросла до 114,22 млрд руб. Перевод дочерних компаний ТМК на единую акцию увеличит оценку компании, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев: «Как раз такие соображения движут инвесторами при покупке акций».

Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин говорит, что присоединение упрощает корпоративное управление, улучшает баланс по РСБУ и может подразумевать более высокую дивидендную привлекательность ТМК.

Директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Михаил Никонов также отмечает, что инвесторы воспринимают консолидацию как возможность для сокращения операционных издержек, что способно потенциально сформировать более высокий объем свободных денежных потоков. Аналитик инвестиционного банка «Синара» Дмитрий Смолин оценивает общий эффект на уровень EBITDA в 2–3 млрд руб.

По оценкам БКС, если все миноритарные акционеры ТМК и присоединяемых структур предъявят бумаги к выкупу, компания должна будет выплатить около 5 млрд руб. за акции ПАО и 1,5–3 млрд руб. за доли подконтрольных обществ. Если все акционеры согласятся с реорганизацией и миноритарные участники дочерних обществ в полном объеме меняют акции на акции ТМК, free-float компании может снизиться до примерно 6%, а стоимость акций — на 4,8%, указывают аналитики.

Полина Трифонова, Виталий Гайдаев