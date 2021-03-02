Загорский трубный завод уходит от слияний

Загорский трубный завод намерен сосредоточиться на строительстве собственного производства труб нефтегазового сортамента (OCTG) и не рассматривает сделки по слиянию в качестве сценария расширения бизнеса, сообщил “Ъ” представитель компании. Это заявление прозвучало на фоне объявленных летом 2020 года переговоров о слиянии с группой ЧТПЗ, ход которых стороны по-прежнему не комментируют.
Загорский трубный завод (ЗТЗ) Дениса Сафина, который последний год был основным источником новостей о слияниях на трубном рынке, в перспективе не рассматривает сделки M&A в качестве сценария расширения бизнеса, сообщил “Ъ” представитель компании.
В июле 2020 года ЗТЗ и ЧТПЗ объявили о планах создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубной и сопутствующей продукцией. Для этого основной акционер ЧТПЗ Андрей Комаров вместе с партнерами, имена которых не раскрываются, должен войти в капитал ЗТЗ с долей 50%. Однако с тех пор стороны не давали каких-либо комментариев насчет этой сделки. В ЗТЗ этот вопрос также не комментируют. По словам источников “Ъ”, переговоры как минимум поставлены на паузу. Собеседники “Ъ” рассказывают при этом, что в 2020 году интерес к ЧТПЗ проявляла «Северсталь».
В начале июля 2020 года стало известно, что после анализа рынка стороны решили продолжить самостоятельное развитие своих активов. Сделка оценивалась в 32 млрд руб.
Теперь, сообщил представитель компании, ЗТЗ намерен сфокусироваться на строительстве собственного производства труб OCTG. Об этом проекте было объявлено в октябре 2019 года. Тогда стратегическим партнером должен быть стать банк ВТБ, который должен был выделить кредит 35 млрд руб. Производственная мощность оценивалась в 400–450 тыс. тонн в год.
Новый завод будет построен в подмосковном Пересвете, рядом с основной площадкой ЗТЗ по выпуску труб большого диаметра. Стоимость проекта была пересмотрена в сторону повышения и теперь составляет 45 млрд руб., что во многом связано с ослаблением курса рубля. Что касается банка, то, по словам представителя ЗТЗ, партнер в настоящее время выбирается. Проектирование начнется в 2021 году, а ввод предприятия в эксплуатацию — в 2023 году (прежде планировался на 2021 год).
Сейчас ЗТЗ выпускает главным образом трубы большого диаметра, основной клиент — «Газпром». По итогам 2020 года компания отгрузила 458,7 тыс. тонн.
Планы ЗТЗ выйти на рынок бесшовной трубы критиковался «Фондом развития трубной промышленности». По мнению ФРТП, заявленный проект будет избыточным для отрасли.