Загорский трубный завод уходит от слияний

Загорский трубный завод намерен сосредоточиться на строительстве собственного производства труб нефтегазового сортамента (OCTG) и не рассматривает сделки по слиянию в качестве сценария расширения бизнеса, сообщил “Ъ” представитель компании. Это заявление прозвучало на фоне объявленных летом 2020 года переговоров о слиянии с группой ЧТПЗ, ход которых стороны по-прежнему не комментируют.

Загорский трубный завод (ЗТЗ) Дениса Сафина, который последний год был основным источником новостей о слияниях на трубном рынке, в перспективе не рассматривает сделки M&A в качестве сценария расширения бизнеса, сообщил “Ъ” представитель компании.

В июле 2020 года ЗТЗ и ЧТПЗ объявили о планах создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубной и сопутствующей продукцией. Для этого основной акционер ЧТПЗ Андрей Комаров вместе с партнерами, имена которых не раскрываются, должен войти в капитал ЗТЗ с долей 50%. Однако с тех пор стороны не давали каких-либо комментариев насчет этой сделки. В ЗТЗ этот вопрос также не комментируют. По словам источников “Ъ”, переговоры как минимум поставлены на паузу. Собеседники “Ъ” рассказывают при этом, что в 2020 году интерес к ЧТПЗ проявляла «Северсталь».

Также ЗТЗ планировал купить у «Металлоинвеста» завод «Уральская сталь», чтобы тот снабжал сырьем проект по выпуску бесшовных труб нефтяного сортамента.

В начале июля 2020 года стало известно, что после анализа рынка стороны решили продолжить самостоятельное развитие своих активов. Сделка оценивалась в 32 млрд руб.

Теперь, сообщил представитель компании, ЗТЗ намерен сфокусироваться на строительстве собственного производства труб OCTG. Об этом проекте было объявлено в октябре 2019 года. Тогда стратегическим партнером должен быть стать банк ВТБ, который должен был выделить кредит 35 млрд руб. Производственная мощность оценивалась в 400–450 тыс. тонн в год.

Теперь компания несколько повысила оценку мощности, до 450–500 тыс. тонн бесшовных труб в год.

Новый завод будет построен в подмосковном Пересвете, рядом с основной площадкой ЗТЗ по выпуску труб большого диаметра. Стоимость проекта была пересмотрена в сторону повышения и теперь составляет 45 млрд руб., что во многом связано с ослаблением курса рубля. Что касается банка, то, по словам представителя ЗТЗ, партнер в настоящее время выбирается. Проектирование начнется в 2021 году, а ввод предприятия в эксплуатацию — в 2023 году (прежде планировался на 2021 год).

Сейчас ЗТЗ выпускает главным образом трубы большого диаметра, основной клиент — «Газпром». По итогам 2020 года компания отгрузила 458,7 тыс. тонн.

Планы ЗТЗ выйти на рынок бесшовной трубы критиковался «Фондом развития трубной промышленности». По мнению ФРТП, заявленный проект будет избыточным для отрасли.

Евгений Зайнуллин