Трубы покатились

Отгрузки труб большого диаметра (ТБД) за январь—июль сократились на 24% на фоне сокращения ремонтной программы «Газпрома». Несмотря на это, трубные компании поддерживают загрузку на уровне прошлого года, в основном благодаря экспорту, который вырос, по данным ОАО РЖД, более чем в два раза. В Минпромторге, признавая падение спроса на ТБД, обращают внимание, что показатели поддерживает рост потребления труб строительного сортамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Потребление труб большого диаметра в России сократилось по итогам первого полугодия на 24%, до 942 тыс. тонн, следует из данных отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence. При этом общее потребление труб выросло на 3%, до 5,4 млн тонн. Потребление труб малого и среднего диаметра (МСД) для нужд ТЭК выросло на 8%, до 1,8 млн тонн, за счет усложнения добычи и роста металлоемкости скважин. Потребление конструкционных труб также выросло на 13%, до 2,6 млн тонн.

Трубные компании, как черные металлурги, пострадали от западных санкций. Евросоюз в прошлом году запретил импорт стальной продукции из России, включая широкий сортамент бесшовных и сварных труб. В черный список ЕС был включен Дмитрий Пумпянский, который до санкций был основным владельцем ТМК, крупнейшего игрока на российском трубном рынке. В марте 2022 года господин Пумпянский передал контроль над компанией менеджменту.

В 2022 году нефтегазовая отрасль была ключевой точкой роста спроса на трубы и металлопрокат. По оценкам «Северстали», объем потребления стали в этом сегменте увеличился на 28%, до 5,9 млн тонн, в основном за счет крупнейшей за последние пять лет инвестиционной программы «Газпрома». Также рос сегмент добычи и обустройства месторождений, поскольку нефтекомпании готовились увеличить добычу нефти по мере выхода из сделки ОПЕК+. Хотя начало специальной военной операции нарушило эти планы, корректировка инвестпрограмм потребовала времени, и сокращение бурения и ремонтов на трубопроводах произошло уже в начале 2023 года.

За первые шесть месяцев 2023 года потребление стали в нефтегазовой сфере сократилось на 6%, до 2,6 млн тонн. Причина — временное снижение потребности в трубах большого диаметра из-за завершения проектов, стартовавших в 2021–2022 годах, отмечала «Северсталь». С мая прошлого года «Газпром» начал резко сокращать экспорт в Европу. Объем добычи газа в РФ в январе—июне 2023 года сократился примерно на 9,8% год к году, до 330 млрд куб. м газа. В июне в РФ, по данным источников “Ъ”, знакомых со статистикой, было произведено 44,8 млрд куб. м газа, что на 4,5% меньше, чем годом ранее (см. “Ъ” от 26 июля).

По оценкам Минпромторга, изложенным в стратегии развития металлургической отрасли, производство и потребление стальных труб в 2023 году должно остаться на уровне 2022 года — 12,5 млн тонн и 11,3 млн тонн соответственно. Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил “Ъ”, что трубная отрасль поддерживает загрузку мощностей на уровнях последних лет, а фактические значения по итогам 2022 года «в целом находятся в пределах плановых показателей, в том числе изложенных в стратегии развития металлургии до 2030 года». «Мы ожидаем, что прогнозные показатели по итогам 2023 года могут быть достигнуты отраслью в пределах прогнозных значений»,— отметил он. По данным министерства, по итогам первого полугодия производство стальных труб различного сортамента выросло на 8,5%, с 5,7 до 6,2 млн тонн. «При этом действительно с учетом графиков реализации строительства магистральных трубопроводов отгрузки на внутренний рынок труб большого диаметра немного уменьшились — с 1,36 до 1,15 млн тонн. Вместе с тем рост производства стимулирует спрос на трубы строительного сортамента, в том числе благодаря государственной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры. Так, отгрузки на внутренний рынок за полгода выросли на 29%, до 2,68 млн тонн»,— прокомментировал господин Евтухов. В Фонде развития трубной промышленности (лобби отрасли) и трубных компаниях не предоставили комментариев.

В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что перевозки труб большого диаметра на экспорт выросли в 2,8 раза за первое полугодие. По данным Metals & Mining Intelligence, поставки ТБД на экспорт составили 260 тыс. тонн. Наиболее перспективным направлением экспорта в ближайшее время будут страны ЕАЭС, комментирует независимый промышленный эксперт Максим Шапошников. Например, говорит он, газификация Казахстана потребует до 1–1,5 млн тонн труб. В долгосрочной перспективе возможен спрос на российские трубы со стороны Ирана, Индии и стран Африки, однако объем поставок может оказаться ограниченным из-за дорогой логистики.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина