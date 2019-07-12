Старые трубы извлекают из отходов

Как стало известно “Ъ”, в противостояние нефтекомпаний с трубниками за возможность использования бывших в употреблении труб подключились Минэнерго и крупный подрядчик «Газпрома» — «Газстройинновация». С 2017 года такие трубы приравнены к отходам, их вторичное использование запрещено, что выгодно производителям труб, но означает потери для нефтегазовых компаний. Теперь Минэнерго предлагает создать методику оценки б/у труб, которая даст возможность их вторично использовать в зависимости от технического состояния. По расчетам «Газстройинновации», расходы отрасли из-за запрета на б/у трубы составили 75 млрд руб. за два года.

Нефтегазовые компании должны к 1 августа подготовить предложения по изменению законодательства для снятия запрета на повторное использование бывших в употреблении труб. Это следует из протокола (есть у “Ъ”) совещания у замглавы департамента Минэнерго по добыче и транспортировке Александра Савинова. Это первое подобное совещание под эгидой Минэнерго, в нем участвовали как представители крупнейших нефтекомпаний, так и Минпромторга, Росприроднадзора и Минприроды, поддерживающих запрет на б/у трубы. Поводом для совещания в Минэнерго стали многочисленные жалобы компаний нефтегазового сектора (см. “Ъ” от 9 апреля).

Дмитрий Кобылкин, глава Минприроды, о необходимости признания использованных труб отходами, в интервью ТАСС на ПМЭФ-2019 Мы не слезем с этой темы, потому что она ведет за собой экологические последствия, все это должны понимать

Запрет на повторное применение труб был введен с 2017 года, его лоббировал представляющий интересы трубных компаний Фонд развития трубной промышленности (ФРТП). В итоге Росприроднадзор приравнял такую продукцию к отходам четвертого класса опасности — теперь компании не только не могли их вновь использовать, но и должны были нести затраты на их хранение и утилизацию.

Как следует из протокола, Минэнерго признает экономическую целесообразность вторичного использования стальных труб нефте- и газопроводов, бурильных и насосно-компрессорных труб и стальных насосных штанг при условии их диагностики, определения остаточного ресурса и областей применения. Для этого министерство предлагает разработать методику оценки, нефтекомпании должны подготовить соответствующие предложения.

В ФРТП отказались от комментариев. Формально ФРТП не участвовал в совещании, замглавы фонда Виктор Височкин указан в протоколе как представитель «Русской стали». В Минпромторге вопросы “Ъ” переадресовали Минэнерго, где отказались от комментариев. По информации “Ъ”, представитель Минпромторга на совещании оценил рынок контрафактной и фальсифицированной трубной продукции, источником которой являются б/у трубы, в 1 млн тонн. На вопросы участников совещания об источниках данных, «ведь опросник был разослан нефтяникам только два дня назад», представитель министерства признал, что таким источником является ФРТП.

В ЛУКОЙЛе “Ъ” заявили, что «согласны» с тем, что «рынок вторичного обращения труб должен быть прозрачным». В компании поддерживают создание методики для определения возможности повторного использования труб и выступают за предоставление права их собственнику «самостоятельно определять момент перехода труб в статус отходов».

Как выяснил “Ъ”, недовольство запретом высказал в июньском письме (копия есть у “Ъ”) главе Минэнерго Александру Новаку и крупный подрядчик «Газпрома» ООО «Газстройинновация» (занимается переработкой труб и внедрением антикоррозийных покрытий). Именно глава этой компании Сергей Разгуляев предложил создать методические рекомендации по повторному использованию б/у труб, опираясь на опыт «Газпрома». Такие стандарты предполагают мониторинг состояния демонтированной трубы, ее маркировку, создание электронного протокола о характеристиках каждой трубы и проводимых операциях, сообщал господин Разгуляев. По его информации, в РФ ежегодно демонтируется 1 млн тонн труб (из них на «Газпром» и «Транснефть» приходится по 300 тыс. тонн, «Роснефть» — более 150 тыс. тонн) и объемы будут только расти. При этом восстановленная труба по меньшей мере вдвое дешевле новой, которая стоит 60–70 тыс. руб. за тонну. При этом ограничения использования б/у труб, пишет Сергей Разгуляев, уже привели к росту затрат нефтегазовых компаний на 75 млрд руб.

Для одних и тех же целей вторично используются трубы OCTG (НКТ и бурильные трубы), а также трубы для нефтепроводов и водоводов низкого давления, отмечает Сергей Клубков из Vygon Consulting, тогда как срок службы труб для магистральных трубопроводов (как правило, трубы большого диаметра) составляет 15–20 лет и по мере «старения» их меняют на новые. По его оценке, суммарные годовые затраты на новые трубы в связи с запретом на вторичное использование старых труб могут составить 180–200 млрд руб.

Дмитрий Козлов, Евгений Зайнуллин