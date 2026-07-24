Трубы зовут

В капитал ключевого производителя пластиковых труб группы «Полипластик» вошел еще один инвестор — ЗПИФ «Прайм Первый», который теперь будет контролировать почти 38% компании. Деньги от сделки поступят самой компании. Их планируется потратить на стратегические проекты. Эксперты полагают, что поддержка потребовалась компании на фоне стагнации рынка полимерных труб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Крупнейший российский производитель полимерных труб группа «Полипластик» расширила состав акционеров. Как сообщили “Ъ” в компании, 14,08% в ней получил ЗПИФ «Прайм Первый». ЗПИФ управляется «Диалог Инвестициями», где 66,67% принадлежат Вадиму Дубовику, совладелицей выступает Елена Маркина. Компания стала владельцем 42,31% в капитале ООО «Строительно-инжиниринговая группа предприятий» (СИГП), которому принадлежит 55,85% группы «Полипластик». Тем самым инвестор получил 37,7% в производителе. Сумма сделки не раскрывается.

Оставшаяся доля в СИГП (57,69%), а также 8,59% напрямую в компании сохранятся за председателем совета директоров Львом Гориловским, который также продолжит отвечать за операционное управление. «Расширение состава участников не затрагивает действующую модель управления компанией. Кадровых изменений и пересмотра стратегии в связи с входом нового инвестора также не планируется»,— сообщила пресс-секретарь компании Зарина Хубежова.

В 2024 году в капитал «Полипластика» вошли структуры Газпромбанка. Сейчас ЗПИФ «Газпромбанк-Комплексный» владеет 16,11%, ЗПИФ «Кипарис» — 5,37%. В Газпромбанке также уточнили, что у него в залоге сохраняется пакет «Полипластика», но не уточнили его размер. Пакет является обеспечением кредита, привлеченного структурой у банка для выкупа долей у других участников группы.

Группа «Полипластик» выпускает полимерные трубы для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления. Доля компании в трубном сегменте превышает 40%. Годовой оборот по итогам 2025 года — 90,3 млрд руб. В состав группы входят 33 трубных завода в России, Белоруссии, Казахстане.

По словам госпожи Хубежовой, сделка структурирована через увеличение уставного капитала, привлеченные средства направят на развитие инфраструктурных проектов. «Для капиталоемких промышленных компаний наличие долгосрочных инвестиционных партнеров — важное условие реализации масштабных производственных и технологических задач»,— отметила она.

«Стратегия группы “Полипластик” направлена на поддержку и реализацию стратегически важных инфраструктурных проектов. Мы, как акционер, поддерживаем компанию в ее стремлении по развитию технологического суверенитета страны»,— прокомментировали в Газпромбанке. Там отметили, что не собираются выходить из капитала производителя.

Источники “Ъ” на рынке отмечают, что поддержка группе «Полипластик» потребовалась из-за ухудшения ситуации на основных рынках сбыта.

Российский сектор полимерных труб переживает период стагнации, сменивший годы бурного роста, говорит глава Rupec Дмитрий Семягин. По итогам первого полугодия 2026 года в России произвели 442 тыс. тонн полимерных труб и фитингов (снижение на 10,6%), во втором квартале ситуация немного выровнялась, но в первом квартале падение составило 19,9%, указывает эксперт.

Трубный бизнес — не единственный у «Полипластика», говорит эксперт, но на него группа делала большую ставку. На растущем рынке компания реализовала масштабную и диверсифицированную инвестпрограмму, участвовала в сделках M&A. Даже в 2025 году уже на стагнирующем рынке она запустила по меньшей мере три новых производства и анонсировала строительство завода армированных труб совместно с ЛУКОЙЛом, напоминает Дмитрий Семягин. Дополнительные инвестиции поддержат устойчивость компании в высокой фазе инвестцикла, считает он.

Гендиректор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко отмечает, что рынок полимерных труб в середине года «впал в состояние, напоминающее анабиоз». Он объясняет спад тем, что инфраструктурные программы, предусмотренные до 2030 года и на перспективу до 2036 года, пока не получают необходимой финансовой поддержки. Но, отмечает он, то, что правительство продолжает поддерживать модернизацию ЖКХ через выдачу бюджетных кредитов, списание задолженности по ним и стимулирование инвестиций в коммунальную инфраструктуру, дает надежду, что к концу года рынок активизируется.

Ольга Мордюшенко