Трубы зовут
Паевой инвестфонд приобрел 14% в группе «Полипластик»
В капитал ключевого производителя пластиковых труб группы «Полипластик» вошел еще один инвестор — ЗПИФ «Прайм Первый», который теперь будет контролировать почти 38% компании. Деньги от сделки поступят самой компании. Их планируется потратить на стратегические проекты. Эксперты полагают, что поддержка потребовалась компании на фоне стагнации рынка полимерных труб.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Крупнейший российский производитель полимерных труб группа «Полипластик» расширила состав акционеров. Как сообщили “Ъ” в компании, 14,08% в ней получил ЗПИФ «Прайм Первый». ЗПИФ управляется «Диалог Инвестициями», где 66,67% принадлежат Вадиму Дубовику, совладелицей выступает Елена Маркина. Компания стала владельцем 42,31% в капитале ООО «Строительно-инжиниринговая группа предприятий» (СИГП), которому принадлежит 55,85% группы «Полипластик». Тем самым инвестор получил 37,7% в производителе. Сумма сделки не раскрывается.
Оставшаяся доля в СИГП (57,69%), а также 8,59% напрямую в компании сохранятся за председателем совета директоров Львом Гориловским, который также продолжит отвечать за операционное управление. «Расширение состава участников не затрагивает действующую модель управления компанией. Кадровых изменений и пересмотра стратегии в связи с входом нового инвестора также не планируется»,— сообщила пресс-секретарь компании Зарина Хубежова.
В 2024 году в капитал «Полипластика» вошли структуры Газпромбанка. Сейчас ЗПИФ «Газпромбанк-Комплексный» владеет 16,11%, ЗПИФ «Кипарис» — 5,37%. В Газпромбанке также уточнили, что у него в залоге сохраняется пакет «Полипластика», но не уточнили его размер. Пакет является обеспечением кредита, привлеченного структурой у банка для выкупа долей у других участников группы.
Группа «Полипластик» выпускает полимерные трубы для наружных сетей водоснабжения и водоотведения, газораспределения, ГВС и отопления. Доля компании в трубном сегменте превышает 40%. Годовой оборот по итогам 2025 года — 90,3 млрд руб. В состав группы входят 33 трубных завода в России, Белоруссии, Казахстане.
По словам госпожи Хубежовой, сделка структурирована через увеличение уставного капитала, привлеченные средства направят на развитие инфраструктурных проектов. «Для капиталоемких промышленных компаний наличие долгосрочных инвестиционных партнеров — важное условие реализации масштабных производственных и технологических задач»,— отметила она.
«Стратегия группы “Полипластик” направлена на поддержку и реализацию стратегически важных инфраструктурных проектов. Мы, как акционер, поддерживаем компанию в ее стремлении по развитию технологического суверенитета страны»,— прокомментировали в Газпромбанке. Там отметили, что не собираются выходить из капитала производителя.
Источники “Ъ” на рынке отмечают, что поддержка группе «Полипластик» потребовалась из-за ухудшения ситуации на основных рынках сбыта.
Российский сектор полимерных труб переживает период стагнации, сменивший годы бурного роста, говорит глава Rupec Дмитрий Семягин. По итогам первого полугодия 2026 года в России произвели 442 тыс. тонн полимерных труб и фитингов (снижение на 10,6%), во втором квартале ситуация немного выровнялась, но в первом квартале падение составило 19,9%, указывает эксперт.
Трубный бизнес — не единственный у «Полипластика», говорит эксперт, но на него группа делала большую ставку. На растущем рынке компания реализовала масштабную и диверсифицированную инвестпрограмму, участвовала в сделках M&A. Даже в 2025 году уже на стагнирующем рынке она запустила по меньшей мере три новых производства и анонсировала строительство завода армированных труб совместно с ЛУКОЙЛом, напоминает Дмитрий Семягин. Дополнительные инвестиции поддержат устойчивость компании в высокой фазе инвестцикла, считает он.
Гендиректор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко отмечает, что рынок полимерных труб в середине года «впал в состояние, напоминающее анабиоз». Он объясняет спад тем, что инфраструктурные программы, предусмотренные до 2030 года и на перспективу до 2036 года, пока не получают необходимой финансовой поддержки. Но, отмечает он, то, что правительство продолжает поддерживать модернизацию ЖКХ через выдачу бюджетных кредитов, списание задолженности по ним и стимулирование инвестиций в коммунальную инфраструктуру, дает надежду, что к концу года рынок активизируется.