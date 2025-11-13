ОМК приостановила выпуск бесшовных труб

Объединенная металлургическая компания приостанавливает строительство новых цехов по производству бесшовных труб в Алметьевске, сообщается в пресс-службе компании. ОМК также замораживает другие инвестпроекты до стабилизации ситуации в отрасли, при этом расторжение действующих соглашений не несет негативных последствий для компании.

В ОМК подчеркнули, что «российская металлургическая промышленность испытывает сложности как в силу экспортных ограничений, так и вследствие высокой ключевой ставки и связанного с ней охлаждения экономики», передает «Интерфакс». Как сообщили в компании, давление со стороны китайских производителей также усугубляет ситуацию.

Альметьевский завод, входящий в ОМК с 2002 года, выпускает электросварные трубы малого и среднего диаметра мощностью около 300 тысяч тонн в год. Из-за снижения спроса объем выпуска на предприятии уже сокращен. Похожая динамика наблюдается и у других производителей: в первой половине 2025 года ТМК сократила объем реализации труб на 19%, причем основной спад пришелся именно на бесшовные.

