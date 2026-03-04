Спросу труба

Выручка крупнейшего производителя труб в России — ТМК — по итогам 2025 года снизилась до 404 млрд руб., что стало минимумом с 2020 года. Падение продаж во второй половине года ускорилось в условиях снижения потребления со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса, но компания рассчитывает на реализацию отложенного спроса.

ТМК, крупнейший российский производитель труб, в 2025 году сократила выручку на 24% год к году, до 404,4 млрд руб., в связи с падением объема продаж. Результат стал минимальным с 2020 года, когда ТМК отчиталась о снижении выручки на 28%, до 222,6 млрд руб., из-за выбытия американского дивизиона и кризиса, связанного с пандемией.

Как подсчитали в БКС, продажи бесшовных труб компании за 2025 год сократились на 26%, до 2,3 млн тонн, сварных — на 39%, до 0,7 млн тонн. И второе полугодие, следует из данных аналитиков, с точки зрения продаж оказалось слабее первого. В июле—декабре реализация всех труб ТМК упала на 33%, тогда как в первой половине года — на 19%.

В ТМК констатировали, что замедление темпов промышленного производства и реализации инвестиционных проектов в условиях геополитической неопределенности и высоких процентных ставок продолжало оказывать давление на спрос. Падение закупок труб на внутреннем рынке наблюдалось со стороны предприятий топливно-энергетического комплекса, а также потребителей отраслевого и регионального рынков, отметили в компании. Как сообщало агентство Bloomberg, в условиях роста скидок на российскую нефть и крепкого рубля российские нефтекомпании в 2025 году сократили объемы эксплуатационного бурения на 3,4% год у году, до 29,14 тыс. км, что стало минимумом за три года.

Скорректированный показатель EBITDA ТМК за 2025 год снизился на 19,2%, до 74,7 млрд руб., что стало минимальным значением с 2021 года. Чистый убыток составил около 24,5 млрд руб. против убытка в 27,7 млрд руб. годом ранее. Как отмечают в ТМК, рост финансовых расходов продолжал давить на чистый результат группы. Но постепенное снижение стоимости долгового финансирования привело к сокращению средневзвешенной ставки по кредитам и облигациям ТМК.

«Мы ожидаем, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики будет способствовать оптимизации финансовых расходов в среднесрочной перспективе»,— говорят в компании.

Чистый долг ТМК на конец 2025 года составил 291,5 млрд руб. Отношение чистого долга к EBITDA выросло до 3,9х против 3,2x по итогам июня. Как указывали аналитики Альфа-банка, это превышает стратегическую цель ТМК в 2,5x.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Николай Масликов говорит, что долговая нагрузка ТМК может вызывать беспокойство, так как процентные расходы приближаются к уровню EBITDA. Но, добавляет он, это обусловлено в том числе низким значением последнего показателя. По словам Николая Масликова, при снижении ключевой ставки и восстановлении спроса со стороны нефтегазового сектора, что вероятно во второй половине 2026 года, продажи и финансовые показатели будут расти. В ТМК считают, что в среднесрочной перспективе создается основа для восстановления потребления труб вследствие формирования отложенного спроса одновременно с возобновлением реализации крупных инфраструктурных проектов.

Начальник отдела инвестиционного консультирования «Велес Капитала» Дмитрий Сергеев серьезных предпосылок для улучшения финансовых показателей ТМК в 2026 году не видит, указывая, что ключевая ставка все еще достаточно высокая, а нефтекомпании снижают объемы эксплуатационного бурения. По его словам, серьезным прорывом для компании может быть участие в реализации проекта газопровода «Сила Сибири-2», но пока тот находится на стадии согласования технической документации. Как напоминает аналитик, гендиректор ТМК Сергей Чикалов в октябре 2025 года говорил, что ТМК провела испытания и аттестовала трубы большого диаметра и соединительные детали для магистральных газопроводов, рассчитанных на давление 150 атмосфер, и готова поставлять их для строительства «Силы Сибири-2».

Анатолий Костырев