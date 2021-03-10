Цены на трубы трещат по бесшвам

На фоне растущих цен на нефть ТМК Дмитрия Пумпянского решила купить ЧТПЗ, образовав безоговорочного лидера на рынке производства труб нефтегазового сортамента с долей около 80%. Компания выкупит 86,5% ЧТПЗ у его основного акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. и потенциально может увеличить пакет за счет обязательной оферты. Согласно заявлению компаний, ФАС согласовала сделку, хотя прежде участники рынка считали такой сценарий маловероятным, учитывая существенный рост рыночной концентрации. По мнению аналитиков и участников отрасли, это может привести к увеличению цен на трубы для нефтегазовых компаний.

ТМК Дмитрия Пумпянского приобретает 86,54% ЧТПЗ у бенефициара группы Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. В ходе сделки ЧТПЗ был оценен в 97,3 млрд руб., что предполагает премию к капитализации компании на Мосбирже в 5,7%. После объявления о сделке акции ТМК на Мосбирже выросли на 1,2%, до 60,5 руб. за бумагу, а ЧТПЗ — на 16,44%, до 304,5 руб. Вице-президент ТМК Владимир Шматович оценил стоимость объединенной компании в 155–158 млрд руб.

ТМК является крупнейшим производителем труб в РФ. В 2020 году, который оказался тяжелым для трубников из-за падения цен на нефть, компания увеличила чистую прибыль в 6,3 раза, до 24,3 млрд руб., за счет продажи активов. Скорректированная EBITDA сократилась на 2%, до 42,48 млрд руб., выручка — на 28%, до 222,6 млрд руб. ЧТПЗ по итогам 2020 года сократил чистую прибыль на 37%, до 6,2 млрд руб., выручку — на 28,2%, до 137,98 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 10,4%, до 28,53 млрд руб. Совокупная доля объединенной компании ТМК и ЧТПЗ на рынке труб большого диаметра в РФ может составить около 40%, на рынке труб нефтегазового сортамента (OCTG) — до 80%.

Владимир Шматович заявил, что ТМК пока не собирается предпринимать специальные усилия, чтобы выкупить доли миноритариев ЧТПЗ. Впрочем, ТМК по закону обязана будет выставить всем миноритариям оферту. Основным миноритарием с долей в 10,67% является Павел Федоров, сын бывшего директора ЧТПЗ Александра Федорова, скончавшегося в январе. Еще 2,8% находятся в свободном обращении.

В ТМК, которая была в последний год озабочена проблемой снижения долга, заявили, что для сделки используются в большей степени собственные средства, также одним из источников будет размещенный в конце февраля выпуск облигаций на 10 млрд руб.

По мнению собеседников “Ъ” на рынке, для сделки может быть использованы $1,067 млрд, полученные от продажи американской структуры ТМК IPSO.

Согласно отчетности по МСФО за 2020 год (.pdf), на счетах ТМК в конце 2020 года оставалось 73 млрд руб., что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Долговая нагрузка (соотношение «чистый долг / скорректированный EBITDA») на конец 2020 года находилась на отметке 2,32. За 2020 год общий долг ТМК немного вырос, но чистый долг резко упал из-за накапливания денежной «подушки» — на 36%, до 98,7 млрд руб.

В результате сделки, по оценке Владимира Шматовича, соотношение «чистый долг / скорректированный EBITDA» ТМК превысит 3 к концу 2021 года. При этом он ожидает, что инвестиции как ТМК, так и ЧТПЗ останутся стабильными и совокупно не превысят $200–300 млн в 2021 году.

Андрей Комаров долгое время искал возможность продать ЧТПЗ. Источники “Ъ” неоднократно отмечали, что бизнесмен устал от трубного бизнеса и намерен сосредоточиться на проекте по добыче металлов платиновой группы Федорова «Тундра» стоимостью 83 млрд руб. Поиск покупателя осложнялся в том числе тем, что слияние с другим лидером рынка, ТМК или ОМК, выглядело сложным из-за антимонопольного регулирования. Так, председатель совета директоров и основной владелец ОМК Анатолий Седых говорил “Ъ” в декабре 2020 года, что «даже гипотетическое объединение подобных компаний не разрешила бы антимонопольная служба, так как в результате может появиться производитель, доминирующий во всех сложных сегментах рынка». На этом фоне ЧТПЗ летом 2020 года вел переговоры об объединении активов с Загорским трубным заводом (ЗТЗ), который производит трубы большого диаметра, но совсем не присутствует в сегменте OCTG, хотя и стремится к этому. Однако в марте 2021 года ЗТЗ заявил, что сосредоточится на собственном проекте завода по выпуску OCTG.

Анатолий Седых, основной владелец ОМК, в интервью “Ъ” 1 декабря 2020 года Сейчас в России три крупных многопрофильных производителя труб: ТМК, ОМК, ЧТПЗ. Даже гипотетическое объединение подобных компаний не разрешила бы антимонопольная служба.

В своем совместном заявлении ТМК и ЧТПЗ 9 марта сообщили, что получили одобрение на сделку от ФАС. В службе “Ъ” не дали комментариев. Источник в одной из трубных компаний сомневается в том, что ФАС одобрила бы сделку без существенных предписаний — например, обязательной продажи части бизнеса по бесшовным трубам.

В Фонде развития трубной промышленности, объединяющем интересы крупных трубных холдингов, отказались комментировать вопросы “Ъ” о влиянии сделки на трубный рынок. Представитель ЗТЗ заявил “Ъ”, что на рынке бесшовных труб будет сформирован монополист с колоссальной долговой нагрузкой. «Наверняка в первую очередь это отразится на нефтегазовых компаниях, которые являются ключевыми потребителями бесшовных труб. Этому рынку стоит готовиться к повышению цен»,— добавил он. С этим согласен Максим Худалов из АКРА. «Думаю, цены на нефтегазовые трубы несколько подрастут. Все-таки столь высокие цены на нефть будут стимулировать рост буровых работ. Кроме того, консолидация отрасли несколько поможет трубникам усилить переговорные позиции»,— считает эксперт.

Евгений Зайнуллин