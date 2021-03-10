09 марта, вторник
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

Цены на трубы трещат по бесшвам

Крупнейший производитель ТМК станет еще крупнее за счет покупки ЧТПЗ

На фоне растущих цен на нефть ТМК Дмитрия Пумпянского решила купить ЧТПЗ, образовав безоговорочного лидера на рынке производства труб нефтегазового сортамента с долей около 80%. Компания выкупит 86,5% ЧТПЗ у его основного акционера Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. и потенциально может увеличить пакет за счет обязательной оферты. Согласно заявлению компаний, ФАС согласовала сделку, хотя прежде участники рынка считали такой сценарий маловероятным, учитывая существенный рост рыночной концентрации. По мнению аналитиков и участников отрасли, это может привести к увеличению цен на трубы для нефтегазовых компаний.


ТМК Дмитрия Пумпянского приобретает 86,54% ЧТПЗ у бенефициара группы Андрея Комарова за 84,2 млрд руб. В ходе сделки ЧТПЗ был оценен в 97,3 млрд руб., что предполагает премию к капитализации компании на Мосбирже в 5,7%. После объявления о сделке акции ТМК на Мосбирже выросли на 1,2%, до 60,5 руб. за бумагу, а ЧТПЗ — на 16,44%, до 304,5 руб. Вице-президент ТМК Владимир Шматович оценил стоимость объединенной компании в 155–158 млрд руб.

ТМК является крупнейшим производителем труб в РФ. В 2020 году, который оказался тяжелым для трубников из-за падения цен на нефть, компания увеличила чистую прибыль в 6,3 раза, до 24,3 млрд руб., за счет продажи активов. Скорректированная EBITDA сократилась на 2%, до 42,48 млрд руб., выручка — на 28%, до 222,6 млрд руб. ЧТПЗ по итогам 2020 года сократил чистую прибыль на 37%, до 6,2 млрд руб., выручку — на 28,2%, до 137,98 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 10,4%, до 28,53 млрд руб. Совокупная доля объединенной компании ТМК и ЧТПЗ на рынке труб большого диаметра в РФ может составить около 40%, на рынке труб нефтегазового сортамента (OCTG) — до 80%.

Владимир Шматович заявил, что ТМК пока не собирается предпринимать специальные усилия, чтобы выкупить доли миноритариев ЧТПЗ. Впрочем, ТМК по закону обязана будет выставить всем миноритариям оферту. Основным миноритарием с долей в 10,67% является Павел Федоров, сын бывшего директора ЧТПЗ Александра Федорова, скончавшегося в январе. Еще 2,8% находятся в свободном обращении.

В ТМК, которая была в последний год озабочена проблемой снижения долга, заявили, что для сделки используются в большей степени собственные средства, также одним из источников будет размещенный в конце февраля выпуск облигаций на 10 млрд руб.

По мнению собеседников “Ъ” на рынке, для сделки может быть использованы $1,067 млрд, полученные от продажи американской структуры ТМК IPSO.

Согласно отчетности по МСФО за 2020 год (.pdf), на счетах ТМК в конце 2020 года оставалось 73 млрд руб., что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Долговая нагрузка (соотношение «чистый долг / скорректированный EBITDA») на конец 2020 года находилась на отметке 2,32. За 2020 год общий долг ТМК немного вырос, но чистый долг резко упал из-за накапливания денежной «подушки» — на 36%, до 98,7 млрд руб.

В результате сделки, по оценке Владимира Шматовича, соотношение «чистый долг / скорректированный EBITDA» ТМК превысит 3 к концу 2021 года. При этом он ожидает, что инвестиции как ТМК, так и ЧТПЗ останутся стабильными и совокупно не превысят $200–300 млн в 2021 году.

Андрей Комаров долгое время искал возможность продать ЧТПЗ. Источники “Ъ” неоднократно отмечали, что бизнесмен устал от трубного бизнеса и намерен сосредоточиться на проекте по добыче металлов платиновой группы Федорова «Тундра» стоимостью 83 млрд руб. Поиск покупателя осложнялся в том числе тем, что слияние с другим лидером рынка, ТМК или ОМК, выглядело сложным из-за антимонопольного регулирования. Так, председатель совета директоров и основной владелец ОМК Анатолий Седых говорил “Ъ” в декабре 2020 года, что «даже гипотетическое объединение подобных компаний не разрешила бы антимонопольная служба, так как в результате может появиться производитель, доминирующий во всех сложных сегментах рынка». На этом фоне ЧТПЗ летом 2020 года вел переговоры об объединении активов с Загорским трубным заводом (ЗТЗ), который производит трубы большого диаметра, но совсем не присутствует в сегменте OCTG, хотя и стремится к этому. Однако в марте 2021 года ЗТЗ заявил, что сосредоточится на собственном проекте завода по выпуску OCTG.

Анатолий Седых, основной владелец ОМК, в интервью “Ъ” 1 декабря 2020 года

Сейчас в России три крупных многопрофильных производителя труб: ТМК, ОМК, ЧТПЗ. Даже гипотетическое объединение подобных компаний не разрешила бы антимонопольная служба.

В своем совместном заявлении ТМК и ЧТПЗ 9 марта сообщили, что получили одобрение на сделку от ФАС. В службе “Ъ” не дали комментариев. Источник в одной из трубных компаний сомневается в том, что ФАС одобрила бы сделку без существенных предписаний — например, обязательной продажи части бизнеса по бесшовным трубам.

В Фонде развития трубной промышленности, объединяющем интересы крупных трубных холдингов, отказались комментировать вопросы “Ъ” о влиянии сделки на трубный рынок. Представитель ЗТЗ заявил “Ъ”, что на рынке бесшовных труб будет сформирован монополист с колоссальной долговой нагрузкой. «Наверняка в первую очередь это отразится на нефтегазовых компаниях, которые являются ключевыми потребителями бесшовных труб. Этому рынку стоит готовиться к повышению цен»,— добавил он. С этим согласен Максим Худалов из АКРА. «Думаю, цены на нефтегазовые трубы несколько подрастут. Все-таки столь высокие цены на нефть будут стимулировать рост буровых работ. Кроме того, консолидация отрасли несколько поможет трубникам усилить переговорные позиции»,— считает эксперт.

Евгений Зайнуллин


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя