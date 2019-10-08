Трубник выходит в прокат

Как выяснил “Ъ”, совладелец Загорского трубного завода Денис Сафин проявляет интерес к приобретению мощностей Литейно-прокатного завода в Смоленской области мощностью 300 тыс. тонн сортового проката в год. Аналитики не видят в приобретении этого актива синергии с существующим трубным бизнесом и предполагают, что акционер ЗТЗ планирует поучаствовать в программе строительства инфраструктуры в рамках нацпроектов.

Как стало известно “Ъ”, совладелец и генеральный директор одного из крупнейших поставщиков труб для нужд «Газпрома» Загорского трубного завода Денис Сафин планирует выйти на рынок сортового горячекатаного проката и катанки. Господин Сафин изучает возможность приобретения мощностей ГУП города Москвы «Литейно-прокатный завод» (ЛПЗ) и уже зарегистрировал в ЕГРЮЛ ООО «Ярцевский металлургический завод». Дата записи — 25 сентября.

ГУП «ЛПЗ» было основано в 2003 году. В 2007–2008 годах в рамках программы по выводу промышленных предприятий за пределы Москвы были переведены в Ярцево Смоленской области литейный цех и два прокатных стана московского завода «Серп и молот». По разным оценкам, в проект было вложено 3,5–4 млрд руб. На сайте ГУП «ЛПЗ» говорится, что основное производство состоит из электросталеплавильного и сортопрокатного цехов мощностью 310 тыс. тонн и 290 тыс. тонн в год соответственно.

В 2018 году Арбитражный суд Москвы признал ГУП банкротом. В апреле 2019 года смоленские СМИ сообщали о приостановке производства ЛПЗ в связи с высокими ценами на лом и снижением цен на арматуру. Производство было возобновлено после получения заказов. В департаменте городского имущества Москвы не ответили на запрос “Ъ”. Представитель Загорского трубного завода отказался от комментариев.

Основной актив Дениса Сафина — Загорский трубный завод — появился на рынке в 2016 году, выйдя на полную производственную мощность в 2018 году и став одним из основных поставщиков труб большого диаметра для «Газпрома». Недавно ЗТЗ договорился о кредите ВТБ в 35 млрд руб. на строительство производства бесшовных труб мощностью 400–450 тыс. тонн. Одним из партнеров господина Сафина выступает однокурсник Владимира Путина и сооснователь бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров.

Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка говорит, что синергии между ЛПЗ и ЗТЗ быть не может, так как предприятия производят совсем разную продукцию. Она отмечает, что после весеннего роста закупок, сделанных застройщиками в преддверии введения системы эскроу-счетов, на рынке сортового проката до сих пор продолжается спад. «Недостатка сортового проката нет, рынок не растет на фоне стагнации строительства»,— считает аналитик. «Возможно, компания надеется поучаствовать в реализации намеченных майским указом нацпроектах, которые в основном касаются строительства инфраструктуры»,— полагает Ирина Ализаровская.

Борис Красноженов из Альфа-банка прогнозирует рост спроса на сортовой прокат в центральной части России в случае успешной реализации государственной программы по увеличению объемов строительства жилья с 80 млн кв. м до 120 млн кв. м в год. Но, отмечает он, конкуренция в сегменте сортового проката будет значительной, учитывая наличие электрометаллургических заводов НЛМК в Калуге, недавно проданного «Северсталью» завода в Балаково и планов ОАО «Кокс» по запуску производства в Тульской области.

Евгений Зайнуллин