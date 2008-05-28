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Новости
05:28
Трамп: в случае войны с Ираном его ждут «невиданные разрушения»
10:59
«Роскосмос» разработал кодекс этики космонавтов
00:36
Организованные российские туристы должны покинуть Грузию до 8 июля
21/06
Центр Москвы перекроют на выходных
12:09
Путин не планирует отдавать Курилы
11:49
NYT: Трамп отменил удар по Ирану после совета ведущего Fox News
11:19
Кравчук: команда Зеленского не должна говорить за президента
10:38
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
10:20
Управление ООН по правам человека оставит представителей в Венесуэле
09:59
СМИ сообщили о кибератаке США против иранских шпионов
09:49
Шри-Ланка на месяц продлила режим ЧП
09:29
Huawei через суд потребовала у США вернуть изъятое оборудование
08:59
МОТ одобрила конвенцию о противодействии домогательствам на работе
08:43
Запущенный в мае спутник «Глонасс-М» ввели в эксплуатацию
08:10
Госдеп вслед за Ираном отрицает отправку Тегерану послания от Трампа
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(обновлено: 06.06.2019)
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Двое россиян получат €10 тыс. компенсации за избиение полицейским
ЕСПЧ утвердил мировое соглашение между пострадавшими и правительством РФ
Осужденного за пытки отпустили по здоровью
Начали освобождать фигурантов скандального уголовного дела
1
В Совете Европы изучили пытки при задержаниях и допросах
Опубликован доклад о выбивании признательных показаний
3
Генпрокуратура выступила против пыток
Надзорщики подвели итоги борьбы с необоснованным применением силы к заключенным
Тюремщики стали заключенными
Трое экс-сотрудников колонии в Хакасии осуждены за пытки
Бывшим дагестанским полицейским обвинение разделили по-братски
Вслед за экс-замглавы УВД Махачкалы арестовали и его брата
3
Осужденная за нападение на полицейского стала потерпевшей
В Ярославле возбуждено уголовное дело об избиении инвалида оперативниками
К пыткам добавили взятки
Сбежавший бизнесмен пожаловался Владимиру Путину на следователя по делу «Сети»
2
Борцы с наркотиками бежали на Украину
Возбуждено дело в отношении ростовских полицейских
1
Тело чести
Корреспондент “Ъ” Заур Фарниев о том, как суд по делу о гибели гражданина в отделе полиции привел к перемирию между полицейскими и гражданскими
9
Иеговисты призвали медиков в свидетели
Сургутские верующие представили следы истязаний
1
Фигурант дела «Сети» не убедил ВС в своей полезности
Суд отказался пересматривать приговор Игорю Шишкину
14
«Свидетели Иеговы» свидетельствуют против СКР
Последователи учения пожаловались на пытки
4
Руководство колонии взяли за пытки
Задержаны бывший начальник ярославской ИК-1 и его заместитель
8
Пытки требуют статьи
Член СПЧ Игорь Каляпин о том, почему в Уголовный кодекс следует включить издевательства силовиков над людьми
2
Подброшенное оружие привело к чистке в полиции
Бывшего оперативника проверяют на причастность к инциденту в ТОАЗе
3
Подсудимый согласился со всем, кроме пыток
Осужден первый из фигурантов дела «Сети»
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия