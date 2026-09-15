Обвинение настаивает на пытках

Как стало известно “Ъ”, в Ивановский облсуд поступило представление прокуратуры, добивающейся ужесточения приговора полицейскому из соседней Владимирской области. Страж порядка, расследуя мелкую кражу, применил к подозреваемому целый комплекс недозволенных методов дознания, но суд пытками их так и не признал, в результате фигурант вызвавшей большой общественный резонанс истории отделался символическим сроком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Обращаясь с представлением в апелляционную инстанцию, прокурор Ивановской области Андрей Жугин отметил, что суд первой инстанции, где он лично поддерживал обвинение, признал недоказанным применение в отношении потерпевшего пыток, в связи с чем действия осужденного были переквалифицированы с соответствующей ч. 4 ст. 286 (превышение должностных полномочий с применением пытки, от 4 до 12 лет заключения) УК на «обычное» превышение — от трех до десяти лет. В обоснование принятого решения суд указал на отсутствие в законе критериев, которые могли бы отнести примененное насилие к пытке. Сам же суд решил, что при нападении на потерпевшего насилие в его отношении не было продолжительным, а также отсутствовала «особая цель» в действиях полицейского.

Прокурор же обратил внимание апелляции на то, что про пытки все сказано в примечании к ст. 286 УК. Это умышленное причинение сильной боли либо физического или нравственного страдания, чтобы получить от потерпевшего или третьего лица сведения или признания.

В уголовном деле и приговоре суда говорится о том, что полицейский издевался над жертвой с 22:30 до часа ночи 22 апреля этого года, используя резиновую дубинку, наручники, приемы рукопашного боя и даже зажигалку.

По версии СУ СКР, будучи пьяным, лейтенант полиции Денис Ефремов, признанный лучшим участковым в прошлом году, выехал на происшествие — кражу продуктов на 4 тыс. руб. из магазина «Пятерочка» в Суздале. Свидетели ограбления века сообщили ему приметы машины, на которой мог скрыться преступник, оказавшейся похожей на ту, которую использовал житель расположенного неподалеку городка Гаврилов Посад.

Приехав к нему домой, лейтенант начал ломиться в дверь, а так как ему быстро не открыли, влез в выбитое окно, а затем начал избивать хозяина резиновой палкой. Подозреваемого выволокли наружу, пристегнули наручниками к бамперу «Нивы», пообещав прокатить до Суздаля за машиной в случае непризнания вины и невыдачи сообщника. Затем все-таки посадили в багажник внедорожника, в салоне которого было место. На трассе обработка продолжилась: мужчину снова били и чиркали у головы зажигалкой, обещая сжечь волосы, если он не даст нужные показания. Причем эти действия полицейского попали на запись камеры наблюдения.

В Тейковском райсуде прокуратура требовала признать Дениса Ефремова виновным в пытках. Данная статья, напомним, была внесена в Уголовный кодекс после скандала 2021 года с изнасилованиями и пытками в тюремной больнице Саратовской области. На фоне его ушел в отставку тогдашний директор ФСИН Александр Калашников, а вот райсуд пытки не признал.

Из запрошенных прокуратурой восьми лет строгого режима Денис Ефремов получил только четыре. Осужденного лишили звания и права работать в правоохранительных органах в течение двух лет после отсидки. Также экс-полицейский должен заплатить своей жертве 100 тыс. руб. При этом стоит отметить, что пострадавший от полицейского беспредела ранее сам служил в системе МВД.

Прокуратура рассчитывает, что экс-полицейский проведет в неволе все восемь лет и получит десятилетний запрет на службу в правоохранительной системе.

Николай Сергеев