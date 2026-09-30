В Приморье полковник полиции получил 4,5 года за помощь нелегальным мигрантам

Ленинский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор по делу экс-начальника управления по вопросам миграции УВМД по Приморью Владимира Чекменева и ее подчиненной — бывшего начальника отдела управления по вопросам миграции Оксаны Голубчанской.

Полковник полиции Чекменев за превышение должностных полномочий, организации незаконного пребывания иностранцев в РФ и халатности получил 4 года 6 месяцев колонии общего режима, Голубчанская — 3 года 6 месяцев лишения свободы. Отбывание наказания экс-начальнику отдела отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

«Судом установлено, что с декабря 2022 года по август 2023 года осужденные обеспечили прием заявлений о переоформлении патентов от 60 иностранных граждан с нарушением установленного законом срока, а также последующее переоформление документов, что повлекло незаконное пребывание указанных лиц на территории РФ»,— сообщила прокуратура Приморья.

Также начальник управления «не организовал надлежащим образом работу подчиненных сотрудников, что повлекло тяжкие последствия», в том числе совершение пятью незаконными мигрантами тяжких преступлений и массовую фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет.

Ранее сообщалось, что полковник Чекменева и его подчиненная своими действиями способствовали созданию преступной группировки Асланбека Умирова во Владивостоке. В ее состав вошли еще четверо граждан Узбекистана. Один из членов банды Умирова тесно сотрудничал с начальником управления по вопросам миграции, сообщали в надзорном ведомстве. Как полагают следователи, банда Умирова совершала нападения на иностранных граждан, похищала и избивала их, требуя деньги. Установлено, что потерпевшие передали членам банды более 700 тыс руб.

Ранее члены группировки подозревались и в убийстве. Сейчас дело обвиняемых в бандитизме членов группировки Умирова слушается Приморским краевым судом.

Алексей Чернышев, Владивосток