Кадры берут за все

Как стало известно “Ъ”, обвинение потребовало признать организатором преступного сообщества с использованием служебного положения полковника юстиции из центрального аппарата Следственного комитета России (СКР). За связь с оргпреступностью, коррупцию и другие преступления он может получить 24 года заключения и штраф в размере полумиллиарда рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший кадровик СКР Александр Киреев может получить 24 года за связь с оргпреступностью и коррупцию

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Бывший кадровик СКР Александр Киреев может получить 24 года за связь с оргпреступностью и коррупцию

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, в Хорошевском райсуде Москвы начались прения сторон по резонансному уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника восьмого отдела (служебных проверок) управления кадров СКР Александра Киреева и его гражданского сообщника Дениса Николаева. Прокурор сообщил, что в ходе судебного следствия вина полковника юстиции Киреева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), ст. 30 и ч. 6. ст. 290 (покушение на взятку в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 299 (четыре эпизода привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц), ст. 301 (незаконное задержание и заключение под стражу), а также ст. 159 (мошенничество) УК РФ, соучастником которых выступал господин Николаев, полностью доказана.

Путем частичного сложения сроков прокурор попросил назначить подсудимому Кирееву 24 года колонии строгого режима, штраф в размере полумиллиарда рублей, запретить ему в течение 15 лет после освобождения служить в правоохранительных органах и лишить звания полковника.

Для господина Николаева гособвинитель запросил 21 год заключения и штраф 500 млн руб. В ближайшее время на процессе выступят адвокаты и сами подсудимые, после чего судья удалится на вынесение приговора.

По данным следствия, полковник Киреев выступал одним из организаторов незаконного уголовного преследования совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина. По плану злоумышленников им решили инкриминировать покушение на бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко. Однако в Московской области возбуждать соответствующее дело отказались. Тогда, проверив работу своих коллег, полковник Киреев передал материалы в следственное управление СКР по Северо-Западному округу Москвы, где действовала целая группа следователей, участвовавшая, по версии силовиков, в организованном преступном сообществе. Они добились ареста предпринимателей, а через сообщников-адвокатов запросили за освобождение 15 млрд руб. Другим защитникам фактически захваченных силовиками в заложники бизнесменов удалось добиться передачи дела в центральный аппарат СКР, где, разобравшись, прежних фигурантов освободили, а новых, в том числе из следственных органов, стали задерживать. Сейчас суда ожидают сразу три сотрудника окружного СУ СКР, в том числе сын экс-главы ФМС Сергей Ромодановский. Что касается Вячеслава Симоненко, то он уже осужден на 22 года.

Кроме того, полковнику Кирееву инкриминируется участие в мошенническом вымогательстве 4 млрд руб. у скандально известного предпринимателя Константина Пономарева.

За вознаграждение полковник Киреев и следователь областного главка СКР, успевший впоследствии скрыться за границей, обещали отбывающему третий срок за мошенничество Пономареву снятие ареста с его счетов, условно-досрочное освобождение из колонии, невозбуждение новых дел и отзыв иска потерпевшей стороны — ПАО «Россети Кубань». Адвокат бизнесмена (получил условный срок) передал часть денег правоохранителям, но они ничего для осужденного не сделали.

Сами фигуранты свою вину категорически отрицают, но у прокуратуры есть доказательства обратного. О них, в частности, говорится в антикоррупционном иске Генпрокуратуры к полковнику Кирееву, по которому с него и родственников в доход государства были взысканы две квартиры, а также пять машино-мест, которые офицер оформил на своих родителей, в прошлом сотрудников ФСБ. По решению суда они также выплатят в солидарном порядке 26,2 млн руб., вырученных от продажи еще двух квартир. Ответчики не доказали, что все эти активы были приобретены на законные доходы.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая