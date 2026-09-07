Тылы МВД питали «Трассу»

Заместитель начальника подмосковного главка МВД генерал-майор Сергей Мальков 7 сентября арестован за хищение служебного топлива. По версии следствия, начальник полицейского тыла поставлял бензин ПАО «Евротранс» — крупнейшему независимому топливному оператору столичного региона, владеющему почти 60 АЗС под брендом «Трасса». Председателя совета директоров компании Игоря Мартышова также отправили в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-майор Сергей Мальков

Фото: Администрация городского округа Солнечногорск Московской области Генерал-майор Сергей Мальков

Фото: Администрация городского округа Солнечногорск Московской области

О задержании генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова и двух его подчиненных 7 сентября сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, факты коррупции в областной полиции были выявлены в ходе проверки, проведенной сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного управления собственной безопасности и следственного департамента (СД) МВД. Разбирались они с данными о возможном хищении топлива для полицейских автомобилей, которое уходило на частные автозаправки.

Последние после ударов беспилотников ВСУ по НПЗ и хранилищам стали получать и продавать бензин в ограниченных объемах или вовсе остались без него. Потери и восполнялись служебным топливом. Доходило до того, что стражам порядка нечем было заправить патрульные автомобили.

По версии следствия, в растрате вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) участвовали три сотрудника МВД: заместитель начальника подмосковного главка полиции по тылу генерал-майор Сергей Мальков, пребывавший в данной должности с 2013 года, а также его подчиненные — руководитель ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» (ЦХиСО) ГУ МВД Подмосковья полковник Алексей Суяров и начальник одного из отделов центра подполковник Анна Левина.

Зарегистрированный еще в 2012 году ЦХиСО является главным подразделением службы тыла, которое отвечает за эксплуатацию, ремонт и обслуживание служебного автотранспорта областной полиции. Основная масса служащих в этом подразделении сотрудников МВД имеют звания внутренней службы, как и господин Мальков. Коммерческими партнерами теневых поставщиков выступали четыре предпринимателя во главе с председателем совета директоров ПАО «Евротранс» Игорем Мартышовым. Три топ-менеджера ПАО уже заключены под стражу. 7 сентября в СИЗО Мещанским райсудом Москвы был отправлен господин Мартышов, а потом уволенные офицеры. Генерал Мальков, которому 9 сентября исполняется 66 лет, отметит день рождения уже в изоляции. Под стражей ему, как и другим фигурантам, находиться до 5 ноября.

«Устанавливаются обстоятельства и соучастники преступной деятельности, а также иные потерпевшие»,— уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным “Ъ”, проверяется версия, что топливом с «Трассой» за откаты могли делиться и другие госструктуры.

Компания «Евротранс» основана в 1997 году в Москве. Первоначально занималась оптовой торговлей нефтепродуктами и поставляла топливо корпоративным клиентам. С начала 2000-х годов развивает собственную розничную сеть. Владеет и управляет сетью из 57 автозаправочных комплексов под брендом «Трасса», нефтебазой, заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом, парком бензовозов. Также развивает сеть быстрых зарядных станций для электромобилей (51 электрозарядная станция), на которых установлено 172 точки для быстрой зарядки. Функционируют еще 132 точки для медленной зарядки. Мобильное приложение и топливные карты сети АЗС «Трасса» объединяют более 1,53 млн клиентов. Основной акционер ПАО — Игорь Мартышов, гендиректор — Олег Алексеенков. Выручка компании в 2025 году составила 224,5 млрд руб., а чистая прибыль — 5,5 млрд руб.

Между тем 7 сентября «Евротранс» допустил полноценные дефолты по всем десяти выпускам облигаций, следует из данных Московской биржи. Компания регулярно допускала их с весны 2026 года, не расплачиваясь в срок по биржевым и народным облигациям, а также ЦФА. В августе компания ушла в первый полноценный дефолт по биржевым облигациям (см. “Ъ” от 5 августа). Согласно отчетности по МСФО, подписанной 31 августа, 30 июня 2026 года суммарный долг компании по облигациям и ЦФА составил почти 36 млрд руб.

В то же время в первом полугодии 2026 года Газпромбанк расширил лимиты кредитования для «Евротранса» до 18,5 млрд руб., тогда как по итогам 2025 года он составлял 3,5 млрд руб., следует из отчетности компании. В Газпромбанке заявили “Ъ”, что «находятся в постоянном контакте с компанией по вопросам кредитных обязательств».

В отчетности же «Евротранса» указано, что убыток является «следствием кризиса на топливном рынке России», что повлекло за собой разрыв логистических цепочек поставок нефтепродуктов и рост закупочных цен. В качестве мер по оздоровлению группа «сократила инвестиционную программу, пересмотрела структуру операционных расходов и сократила текущие издержки».

Сергей Сергеев, Матвей Дроздов