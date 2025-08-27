Петербургские генералы сели в столице

Суд в Москве огласил приговор по резонансному уголовному делу о коррупции в бывшем руководстве санкт-петербургской полиции. Обвинявшийся в получении взяток в размере 64 млн руб. экс-помощник главы МВД и начальник санкт-петербургского главка министерства генерал-лейтенант Сергей Умнов отправился на 12 лет на зону. Бывшие начальники тыла ГУ и УГИБДД генерал-майоры Иван Абакумов и Алексей Семенов получили 11 лет и 6 месяцев и 10 лет и 6 месяцев соответственно.

Сергей Умнов, Алексей Семенов и Иван Абакумов (слева направо) по делу о коррупции получили внушительные сроки

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Хамовнический райсуд столицы сегодня завершил рассмотрение первого в истории современной России уголовного дела, по которому проходили сразу три фигуранта, носившие генеральские звания. Высшим офицерам МВД Сергею Умнову, Ивану Абакумову и Алексею Семенову следователи СУ СКР инкриминировали по десять эпизодов получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с ними по делу проходили начальник правового отдела УГИБДД Елена Копьева, также обвиняемая в получении взяток, и коммерсанты Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнец и Надежда Смирнова, которым вменили в вину дачу взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование этого уголовного дела было начато в июне 2020 года ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Причем изначально речь в нем шла о незаконном использовании в личных целях неустановленными сотрудниками региональной полиции средств из НКО «Фонд содействия программам ГУВД».

Однако в конце 2021 года материалы были переданы в центральный аппарат следственного ведомства. Задержания фигурантов, которым вменили в вину уже 11 эпизодов получения взяток в особо крупном размере, последовали в июле 2022 года, а Басманный суд санкционировал арест трех генералов и подполковника Копьевой.

По версии СКР, организатором преступной группы, действовавшей с октября 2013 года, являлся Сергей Умнов, который в феврале 2019 года переехал в Москву, став помощником министра внутренних дел.

Взятки же, по версии следствия, генерал-лейтенант и его предполагаемые сообщники под видом пожертвований на счета подконтрольного фонда получали «за продление договорных отношений с филиалами коммерческих отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта (МРЭО)». Непосредственными взяткодателями являлись генеральные директора и владельцы фирм, арендовавшие помещения в МРЭО санкт-петербургского УГИБДД. В период с 2013 по 2019 год они выполняли в них для автовладельцев платные автотехнические экспертизы, в том числе сверку автомобильных номеров перед постановкой транспортного средства на учет.

Отметим, что изначально в даче взяток обвинялись якобы 11 человек, но впоследствии в связи с деятельным раскаянием уголовное преследование части фигурантов было прекращено. Еще один фигурант — бывший начальник УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, учредитель ООО «Центр безопасности движения» Владимир Машнин — умер в 2022 году.

Из материалов дела следовало, что вовлеченные генерал-лейтенантом Умновым в коррупционную схему подчиненные входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Санкт-Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта.

В частности, по ее распоряжению 11 отделений были расположены в помещениях, принадлежавших аффилированным с обвиняемыми коммерсантам, специализировавшимся на оказании платных услуг по регистрации автомобилей. В благодарность за это те, как посчитало следствие, часть получаемой прибыли направляли в Фонд содействия программам ГУВД.

За шесть лет, которые Сергей Умнов возглавлял главк, фонд получил от регистраторов около 65 млн руб., которые затем были потрачены им по собственному усмотрению.

Из всех фигурантов свою вину на последнем судебном заседании признала только Надежда Смирнова, остальные фигуранты свою причастность к инкриминируемому им деянию категорически отрицают.

В прениях прокурор просил приговорить Сергея Умнова к 12 годам колонии строгого режима, а бывших начальника тыла ГУ Ивана Абакумова и руководителя регионального УГИБДД Алексея Семенова — к 11 годам.

В итоге судья Марина Фильченко признала фигурантов виновными и назначила Сергею Умнову затребованный прокурором срок, а заодно и штраф 35 млн руб., Иван Абакумов и Алексей Семенов получили 11 лет и 6 месяцев и 10 лет и 6 месяцев со штрафами по 25 млн руб. Также их лишили званий, госнаград и права занимать руководящие должности на госслужбе на десять лет.

Елена Копьева получила десять лет общего режима и штраф 10 млн руб. Коммерсанты Олег Иванов, Андрей Царнец и Владимир Платонов должны отсидеть от восьми до восьми с половиной лет и выплатить от 7 млн до 8 млн руб. Надежда Смирнова, согласившаяся с обвинением, заплатит только штраф 2 млн руб. Также у фигурантов конфисковали часть имущества. Бывший генерал Умнов, например, остался без обширной коллекции немецкого оружия Второй мировой войны. В доход государства обращено имущество подсудимых на сумму 64 млн 656 тыс. руб. Также конфискованы автомобили Toyota Camry и Land Cruiser 200, полученные в результате совершения преступления.

Защита не согласна с решением суда и намеренна обжаловать приговор.

«Ни один свидетель обвинения, ни один подсудимый не дал признательных показаний, не указал на подсудимых генералов как на взяткополучателей. Не исследовалось ни одной аудио- или видеозаписи, результаты оперативно-разыскных мероприятий, где бы говорилось о взятках или вымогательстве. Тем не менее судом был вынесен обвинительный приговор»,— сообщил в беседе с “Ъ” адвокат Алексея Семенова Михаил Крылов.

«Следствие не представило и не могло представить доказательств причастности осужденных к инкриминируемым им деяниям. Все, кто был допрошен как взяткодатель, заявляли, что никого из подсудимых не подкупали»,— прокомментировал “Ъ” приговор адвокат Елены Копьевой Павел Волошин.

Ефим Брянцев