Бывшему подполковнику ФСБ дали 4,5 года за пытки

Московский гарнизонный военный суд приговорил бывшего подполковника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России Алексея Кудрявцева к 4,5 годам колонии строгого режима и запретил на пять лет занимать должности на госслужбе, а также лишил звания и госнаград. Его обвиняли в превышении должностных полномочий, совершенном с применением пытки, оружия, спецсредств или повлекшем по неосторожности смерть или тяжкий вред здоровью потерпевшего (ч. 4 ст. 286 УК). Кудрявцев признал вину и заключил досудебное соглашение.

Согласно фабуле дела, во время проведения оперативно-разыскных мероприятий бывший подполковник сговорился с другими лицами, чтобы незаконно «проверить» одного гражданина. Они утверждали, что ищут связь мужчины с терроризмом, но на самом деле действовали из «личной заинтересованности и явно выходя за пределы предоставленных ему законом полномочий». Вместе они незаконно проникли в его жилье, провели там ложные оперативные мероприятия, а затем били и пытали мужчину, пытаясь незаконно получить доступ к его мобильным телефонам и данным на них.

Процесс проходил в закрытом режиме, после установления личности подсудимого прокурор обратился к суду с соответствующим ходатайством, аргументировав его тем, что во время процесса «будут оглашены личные данные сотрудников ФСБ и прокуратуры». Его единодушно поддержали все участники процесса. Судья ходатайство удовлетворил.

Ефим Брянцев