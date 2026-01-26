Преподавателя учебного центра МВД в Коми перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Суд в Коми арестовал преподавателя центра профессиональной подготовки МВД по региону Владимира Опарина, которого ранее отправили под домашний арест. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Коми.

15 января во время занятия со студентами господин Опарин привел в действие учебно-имитационную гранату. Произошел взрыв, после чего в здании начался пожар. Погибли двое, потерпевшими признаны более 30 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 и ч. 3 ст. 286 УК (халатность и превышение должностных полномочий).

Апелляцию о помещении Владимира Опарина в СИЗО подала прокуратура республики. Защита обвиняемого и сам господин Опарин просили суд оставить его под домашним арестом.

По делу также арестован начальник учебного центра МВД региона Антон Дашевский. Его обвинили в превышении полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, и отстранили от должности. По версии следствия, господин Дашевский разрешил провести семинар в актовом зале, зная, что там идет ремонт и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы.