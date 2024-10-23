Наркополицейские договорились с дилерами

Сотрудники управления наркоконтроля (УНК) УМВД России по Омской области Евгений Воронцов и Сергей Собянин задержаны по подозрению в сбыте наркотиков. По версии следствия, полицейские через подставных лиц приобретали оптовые партии наркотиков на специализированных интернет-площадках и реализовывали в розницу через подконтрольных им дилеров. Борцов с наркотиками задержали, когда они делали «закладки» с героином на территории гаражного кооператива. По санкции суда полицейских заключили под стражу, омское УМВД проводит в отношении них служебную проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Заместителя начальника отдела УНК омского УМВД Евгения Воронцова и оперуполномоченного этого подразделения Сергея Собянина Куйбышевский районный суд заключил под стражу на два месяца по делу о сбыте наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал судов региона.

Полицейские находились в оперативной разработке регионального УФСБ. По данным контрразведчиков, подозреваемые наладили торговлю наркотиками в Омске.

В интернет-магазинах по продаже запрещенных веществ они регистрировали своих знакомых наркоманов, заказывали от их имени оптовые партии товара, после чего реализовывали в розницу через собственную дилерскую сеть.

Согласно информации источников, подозреваемых решили брать, когда они делали тайники с героином на территории гаражного кооператива в Октябрьском округе областного центра. По предварительным данным, в «закладках», которые в последующем должны были забрать и расфасовать на дозы подконтрольные драгдилеры, находилось в общей сложности почти 7,5 г наркотика.

Автомобиль полицейских блокировали спереди и сзади две машины с оперативниками ФСБ. Подозреваемых выволокли из салона и уложили лицом в землю. Досмотрев автомобиль, силовики обнаружили полтора десятка свертков с героином, обмотанных изолентой.

В отношении борцов с наркотиками региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием служебного положения). Ход следствия поставила на контроль прокуратура, рассказали в надзорном ведомстве.

По данным источников, один из наркополицейских полностью признал вину, второй — частично.

Начальник УМВД России по Омской области Вадим Болотов назначил проведение служебной проверки. «Указанные сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины вышеуказанных сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке»,— сообщили в пресс-службе полиции региона.

В январе 2024 года суд в Омске огласил приговор бывшему сотруднику УНК областного УМВД Максиму Бородину, который занимал должность заместителя начальника отдела по противодействию наркотической угрозе в интернете. Как установил суд, 21 августа 2023 года обвиняемый в служебном кабинете УНК продал знакомой женщине 12,68 г метилэфедрона, выручив 10 тыс. руб. Экс-полицейскому назначили шесть лет колонии строгого режима, штраф в размере 700 тыс. руб. и лишили специального звания майора полиции.

Константин Воронов, Новосибирск