МВД предупредило о мошеннических письмах с QR-кодами от имени ФНС

Мошенники рассылают электронные письма с QR-кодами под видом уведомлений Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

В ведомстве пояснили, что гражданам приходят письма якобы от ФНС с уведомлением о неуплате налога или задолженности. В сообщении предлагают быстро устранить проблему и перейти по QR-коду для оплаты. Однако, как отметили в полиции, QR-код ведет на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис.

«На странице мошенники предлагают пользователю ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты», — сообщили в ведомстве.

Киберполиция рекомендует проверять информацию о налогах только через личный кабинет на официальном сайте ФНС. В управлении также советуют не переходить по QR-кодам из писем от неизвестных отправителей и не вводить персональные или банковские данные на непроверенных страницах.