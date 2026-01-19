Суд арестовал начальника учебного центра МВД по Коми

Сыктывкарский городской суд арестовал на два месяца (до 15 марта) начальника учебного центра МВД по Коми Антона Дашевского. Его обвинили в превышении полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий. Об этом сообщили в управлении СКР по Республике Коми.

Дело связано со взрывом учебной гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. По версии следствия, глава центра в нарушение правил безопасности разрешил провести семинар в актовом зале, в котором велся ремонт. При этом в помещении находились строительные и легковоспламеняющиеся материалы. В результате после взрыва в актовом зале начался пожар.

По последним данным, погиб один человек, пострадали 24. Всего потерпевшими по делу признали более 30 человек. На прошлой неделе суд по аналогичному обвинению отправил под домашний арест преподавателя центра Владимира Опарина.

Никита Черненко