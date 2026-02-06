Полицейские мигрируют в СИЗО

«Ъ» стали известны подробности уголовного дела об организации незаконной миграции, которая инкриминируется целой группе столичных полицейских. По версии СКР, за взятки участковые уполномоченные и сотрудники подразделений по вопросам миграции с помощью подельников из образовательных колледжей только за два года сделали фиктивные документы примерно 2 тыс. иностранцев, предоставляя им учебные визы. Кроме того, они помогали им незаконно легализоваться на территории РФ, а также при необходимости исключали их из реестра контролируемых лиц (РКЛ) — базы данных, куда заносят мигрантов, допустивших правонарушения.

По данным источников «Ъ», уголовные дела об организации незаконной миграции и получении взяток в крупном размере возбудили следователи управления СКР по Юго-Западному округу Москвы 4–5 февраля. Сразу же при помощи участвовавших в разработке подозреваемых сотрудников УСБ МВД и ФСБ начались задержания фигурантов. В их число попали пять сотрудников столичной полиции.

Речь идет о начальнике отдела по вопросам миграции (ОВМ) отдела МВД по району Тропарево-Никулино Елене Сергеенко, ее подчиненной технике-специалисте ОВМ Екатерине Азаренковой и старшем участковом уполномоченном полиции этого же отдела Сергее Егорове. Вместе с ними незаконную работу с приезжими, по версии следствия, помогали вести двое сотрудников соседнего ОМВД по району Коньково — старший участковый уполномоченный полиции Сергей Якушкин и специалист 3-го разряда ОВМ Алексей Конхин.

«По данным следствия, с января 2023 года по октябрь 2025 года фигуранты, действуя на территории Юго-Западного административного округа столицы, за денежное вознаграждение в обход действующего законодательства организовали нелегальную миграцию свыше 2 тыс. иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории нашей страны, путем предоставления им фиктивных учебных виз»,— сообщили «Ъ» в СКР.

Источники «Ъ» уточнили, что, по предварительной информации, визы предоставлялись за деньги при помощи сотрудников двух автономных некоммерческих профессиональных образовательных организаций (АН ПОО) — «Международного инновационного колледжа» (МИК) и «Колледжа информационных технологий и финансов» (КИТиФ).

Стоит отметить, что, судя по открытым данным, если первый расположен на улице Покрышкина, неподалеку от станции метро «Юго-Западная», то КИТиФ находится в Воронеже.

Между тем, как полагают следователи, члены преступной группы в течение 2025 года также «провели мероприятия по исключению из РКЛ» как минимум 1682 мигрантов. РКЛ — это база данных МВД, начавшая действовать год назад, куда заносят информацию о мигрантах, допустивших те или иные правонарушения, на которых накладываются ограничения. «Оборотни в погонах», согласно версии следствия, изготовили нарушителям фиктивные документы, содержащие ложные сведения о принимающей стороне, а затем внесли их в другую базу данных, тем самым легализовав их пребывание.

Кроме того, начальник ОВМ Елена Сергеенко обвиняется в получении взятки за ускорение процедуры выдачи паспорта гражданина РФ.

«Также установлено, что не позднее декабря 2025 года инспектор ОВМ и участковый уполномоченный полиции обеспечили беспрепятственное прохождение одной из образовательных организаций проверочных мероприятий по подтверждению факта обучения иностранных граждан за денежное вознаграждение»,— уточнили представители следствия.

Всего на 5 февраля было задержано семь человек, включая пятерых сотрудников МВД. Ходатайства об избрании им мер пресечения 6 февраля направлены в Черемушкинский райсуд Москвы.

Инкриминированные фигурантам преступления относятся к категории особо тяжких, за них грозит более десяти лет лишения свободы и многомиллионные штрафы, а потому обвинение было намерено просить о заключении в СИЗО. При этом источники “Ъ” отмечают, что расследование обещающего стать громким уголовного дела находится лишь на начальной стадии. А учитывая размах «работы» участковых и сотрудников ОВМ, число фигурантов в ближайшее время может увеличиться в разы. Клиентов же полицейских депортируют из России.

Сергей Сергеев