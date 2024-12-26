Бывшего опера осудили как бандита

В Краснодаре завершился суд над подполковником Игорем Нехаенко, бывшим начальником уголовного розыска Анапы, который осужден за участие в банде Сергея Зиринова, «ночного хозяина» города-курорта. Присяжные признали подсудимого виновным в причастности к покушению на убийство атамана казачьего общества Анапы Николая Нестеренко, при котором погиб водитель казака. По обвинению в убийстве предпринимателя Салмана Набиева подсудимый оправдан, однако в итоге приговор оказался суровым — 20 лет колонии строгого режима. Лидер банды Сергей Зиринов в 2016 году был осужден на 22 года колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд огласил приговор Игорю Нехаенко, бывшему начальнику уголовного розыска Анапы, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Уголовное дело слушала коллегия присяжных, подсудимый признан виновным в бандитизме (ст. 209 УК РФ), а также в причастности к убийству жителя Анапы Виктора Жука и покушению на убийство атамана местного казачьего общества Николая Нестеренко (ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Приговором установлено, что в 1999 году Игорь Нехаенко, который тогда занимал должность старшего оперуполномоченного уголовного розыска УВД Анапского района, вошел в состав банды, созданной предпринимателями Амбарцумом Эйрияном и Сергеем Зириновым.

Сергея Зиринова, директора компании «Золотой пляж», в СМИ называли ночным хозяином Анапы. По данным обвинения, Игорь Нехаенко, используя служебное положение сотрудника МВД, организовывал сбор информации о лицах, на которых затем совершались нападения с целью убийства, а также участвовал в планировании преступлений и принимал меры для освобождения его сообщников от уголовной ответственности. В уголовном деле изначально фигурировали два эпизода убийств с возможным участием Игоря Нехаенко — убийство в 2004 году предпринимателя из Новороссийска Салмана Набиева, а также нападение на атамана казачьего общества Анапы Николая Нестеренко в 2013 году, при котором сам атаман выжил, но погиб его водитель Виктор Жук.

Игорь Нехаенко в ходе следствия и суда виновным себя не признал ни по одному эпизоду. Адвокат Анастасия Саморукова, участвовавшая в процессе в качестве защитника Игоря Нехаенко, рассказала «Ъ», что присяжные оправдали подсудимого по эпизоду нападения на Салмана Набиева, но признали виновным в бандитизме, а также в нападении на Николая Нестеренко и Виктора Жука. По словам защитника, обвинение не конкретизировало описание действий Игоря Нехаенко в составе банды. «Роль моего подзащитного в совершении преступлений практически не расписана, единственный конкретный эпизод — Игорь Нехаенко якобы передал Сергею Зиринову материалы прослушки телефона Николая Нестеренко. Мы настаиваем на том, что, во-первых, он этого не делал, во-вторых, эти записи не могли быть использованы для организации покушения»,— заявила «Ъ» адвокат Саморукова.

Приговор суда, вынесенный на основании вердикта присяжных, оказался суровым: Игорю Нехаенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, со штрафом в размере 800 тыс. руб. и с лишением звания «подполковник полиции».

Будет ли подсудимый обжаловать приговор, адвокат Саморукова не сообщила, уточнив, что сам Игорь Нехаенко еще не высказал свое мнение по этому поводу.

Деятельность банды Сергея Зиринова была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в 2013 году после покушения на Николая Нестеренко. В 2016 году лидер банды был приговорен к 22 годам колонии строгого режима, его сообщники также получили длительные сроки. Игорь Нехаенко в момент ареста членов банды уехал из Анапы и был объявлен в розыск, бывшего полицейского задержали в апреле 2022 года.

Анна Перова, Краснодар