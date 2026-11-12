Полицейские намайнили сроки

Суд, однако, их доводам не внял. Михаил Ржевский получил девять лет колонии и штраф в размере 850 тыс. руб. Вадиму Игнатову и Егору Алексанову назначили восемь и семь с половиной лет колонии строгого режима соответственно со штрафами по 700 тыс. руб. В качестве дополнительного наказания бывших полицейских лишили званий старших лейтенантов, также суд на два с половиной года запретил им работать в органах госвласти.