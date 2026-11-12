Полицейские намайнили сроки
Бывших оперативников посадили за вымогательство криптовалюты
Как стало известно “Ъ”, суд в Москве вынес приговор бывшим оперативникам угрозыска Михаилу Ржевскому, Егору Алексанову и Вадиму Игнатову. По версии следствия, фигуранты под угрозой уголовного преследования заставили задержанного перевести себе почти 10 биткойнов (порядка 26 млн руб.). Вину они не признали и получили сроки от семи с половиной до девяти лет колонии.
Кузьминский райсуд столицы 12 ноября вынес приговор по уголовному делу Михаила Ржевского, Вадима Игнатова и Егора Алексанова. Им инкриминировали превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ) и грабеж (ст. 161 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено в 2023 году следственными органами ФСБ. В дальнейшем оно было передано для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России. По версии следствия, ночью 19 июля 2023 года сотрудники ОМВД по Выхино-Жулебино остановили на улице Привольной гражданина, который, по их словам, попадал под ориентировку. На него надели наручники и без объяснения причин посадили в автомобиль Toyota Land Cruiser.
Полицейские отобрали у задержанного телефон и нашли там криптокошелек. Угрожая уголовным преследованием, силовики заставили мужчину перевести им 9,6 биткойна (26,2 млн руб.) на подконтрольные кошельки, а после отпустили.
По данным “Ъ”, криптоинвестор обратился с заявлением в ФСБ только спустя восемь месяцев после случившегося.
Изначально фигурантов отправили в СИЗО, однако затем отпустили под подписку о невыезде. При этом вину они ни в ходе предварительного следствия, ни в суде не признавали и просили их оправдать.
Суд, однако, их доводам не внял. Михаил Ржевский получил девять лет колонии и штраф в размере 850 тыс. руб. Вадиму Игнатову и Егору Алексанову назначили восемь и семь с половиной лет колонии строгого режима соответственно со штрафами по 700 тыс. руб. В качестве дополнительного наказания бывших полицейских лишили званий старших лейтенантов, также суд на два с половиной года запретил им работать в органах госвласти.
Уголовное преследование еще одного фигуранта было прекращено, так как он заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. По данным “Ъ”, сейчас он числится пропавшим без вести. На прошлой неделе контракт с Минобороны также заключил Вадим Игнатов, однако это не помогло ему избежать приговора.
Летом 2026 года Зюзинский райсуд приговорил старшего лейтенанта полиции Астемира Шаова и младшего сержанта Анвара Кункаева к пяти и шести годам колонии соответственно. По данным следствия, вместе с несколькими сообщниками, среди которых был чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг, фигуранты инсценировали задержание молодых людей, которые занимались криптовалютой и процессингом. Последние, чтобы откупиться от уголовного преследования, перевели силовикам 15 тыс. USDT (1,2 млн руб.).