«Волка» взяли за коррупцию

Как стало известно “Ъ”, в Донецке проходит процесс над бывшим заместителем главы МВД ДНР, заместителем командира отряда добровольческой бригады «Волки» Романом Грошевым. Ему инкриминируется около десятка эпизодов как должностных, так и других преступлений, включая кражу. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще трое обвиняемых, в том числе бывшие полицейские. Еще несколько фигурантов заключили контракты с Минобороны и ушли на передовую. Господин Грошевой свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям категорически отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ворошиловском межрайонном суде Донецка на днях прошло очередное заседание по делу 49-летнего Романа Грошевого и четырех его предполагаемых сообщников, включая бывшего подчиненного основного фигуранта по МВД ДНР майора полиции Федора Церковникова. Доказательства представляет сторона обвинения, пока допрошено около трех десятков свидетелей. Процесс проходит в закрытом режиме, господин Грошевой участвует в нем то лично, то с помощью видео-конференц-связи (ВКС) из СИЗО.

Слушание дела длится уже около года, но заседания часто переносятся, в том числе из-за обстрелов со стороны ВСУ, которые не позволяют привезти главного подсудимого в суд, сбоев в работе ВКС и других причин.

Роман Грошевой задержан в 2024 году. Сначала его поместили в следственный изолятор в Ростов-на-Дону, а затем перевели в одну из колоний ДНР, в помещение, «функционирующее в режиме следственного изолятора».

Бывший заместитель главы МВД ДНР — единственный из фигурантов, кто до сих пор находится под стражей, трое его сообщников — под подпиской о невыезде. Последнее обстоятельство связано с тем, что все трое еще до начала процесса успели просидеть под арестом по полтора года, что было предельным сроком содержания под стражей, и произошло это еще до вхождения ДНР в состав РФ. А ранее действовавший в республике собственный УПК не предусматривал иной меры пресечения, кроме подписки о невыезде.

Согласно судебной базе данных, господин Грошевой обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), нескольких случаях злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), хищении или растрате вверенных средств или имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также во взяточничестве в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и 6 ст. 286 УК РФ). О сути обвинений, предъявленных Роману Грошевому, в связи с закрытым характером расследования подробностей правоохранительными органами не сообщалось.

По данным источников “Ъ”, речь может идти о должностных преступлениях, в том числе коррупционной направленности, связанных с незаконной раздачей лицензий на оружие. Все эпизоды относятся к событиям, произошедшим несколько лет назад.

Изначально в деле было 12 фигурантов. Двое из них были задержаны вместе с Романом Грошевым в октябре 2024 года и отбыли в СИЗО по полгода. Затем в отношении одного из них уголовное преследование прекратили, после того как он заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Дело в отношении другого прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Позже еще несколько фигурантов ушли на передовую, у двоих закончились сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

На момент задержания господин Грошевой в МВД ДНР уже не служил, а числился «заместителем командира 3-го штурмового отряда «Каскад-Д» добровольческой бригады «Волки» добровольческого корпуса Минобороны РФ».

Как указано на сайте корпуса, впервые «Волки» как отдельный добровольческий отряд специального назначения «проявили себя в феврале 2022 года». «Сейчас бригада действует на линии соприкосновения от Артемовска до Соледара... за личное мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач в условиях, сопряженных с риском для жизни, многие бойцы награждены орденами Мужества, а также государственными и ведомственными медалями»,— говорится в описании подразделения.

Роман Грошевой и его сообщники причастность к инкриминируемым им преступлениям отвергают. Защита «волка» не раз пыталась добиться освобождения его из-под стражи, указывая на процессуальные нарушения, допущенные, по ее мнению, следствием. В частности, адвокаты указывали, что на момент ареста постановления о предъявлении фигуранту обвинения не было и в розыск его никто не объявлял, поскольку он постоянно находился на месте службы и сам добровольно являлся в кабинет следователя.

«Не было представлено существенных и достаточных доказательств о намерении воспрепятствовать производству по уголовному делу»,— писали в жалобах защитники. Тем не менее суды на доводы защиты не реагировали.

Роман Грошевой, согласно открытым данным, окончил Днепропетровский юридический институт МВД Украины, лейтенантом был направлен в отдел по охране общественного порядка, откуда спустя пять лет перешел в криминальную полицию и дошел до должности начальника отделения. Взлет в карьере у него произошел после 2014 года, когда он поддержал провозглашение ДНР, где в МВД занял пост заместителя начальника отдела по борьбе с оргпреступностью. А в 2018 году Роман Грошевой стал уже замминистра, курирующим криминальную полицию.

Защита господина Грошевого от комментариев относительно хода процесса воздержалась, сославшись на отсутствие согласия доверителя, подтвердив лишь, что «судебное следствие продолжается».

Сергей Сергеев