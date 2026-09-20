«Волка» взяли за коррупцию
Бывшему заместителю главы МВД ДНР вменяют в вину несколько статей УК
Как стало известно “Ъ”, в Донецке проходит процесс над бывшим заместителем главы МВД ДНР, заместителем командира отряда добровольческой бригады «Волки» Романом Грошевым. Ему инкриминируется около десятка эпизодов как должностных, так и других преступлений, включая кражу. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще трое обвиняемых, в том числе бывшие полицейские. Еще несколько фигурантов заключили контракты с Минобороны и ушли на передовую. Господин Грошевой свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям категорически отрицает.
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ
В Ворошиловском межрайонном суде Донецка на днях прошло очередное заседание по делу 49-летнего Романа Грошевого и четырех его предполагаемых сообщников, включая бывшего подчиненного основного фигуранта по МВД ДНР майора полиции Федора Церковникова. Доказательства представляет сторона обвинения, пока допрошено около трех десятков свидетелей. Процесс проходит в закрытом режиме, господин Грошевой участвует в нем то лично, то с помощью видео-конференц-связи (ВКС) из СИЗО.
Слушание дела длится уже около года, но заседания часто переносятся, в том числе из-за обстрелов со стороны ВСУ, которые не позволяют привезти главного подсудимого в суд, сбоев в работе ВКС и других причин.
Роман Грошевой задержан в 2024 году. Сначала его поместили в следственный изолятор в Ростов-на-Дону, а затем перевели в одну из колоний ДНР, в помещение, «функционирующее в режиме следственного изолятора».
Бывший заместитель главы МВД ДНР — единственный из фигурантов, кто до сих пор находится под стражей, трое его сообщников — под подпиской о невыезде. Последнее обстоятельство связано с тем, что все трое еще до начала процесса успели просидеть под арестом по полтора года, что было предельным сроком содержания под стражей, и произошло это еще до вхождения ДНР в состав РФ. А ранее действовавший в республике собственный УПК не предусматривал иной меры пресечения, кроме подписки о невыезде.
Согласно судебной базе данных, господин Грошевой обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), нескольких случаях злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), хищении или растрате вверенных средств или имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также во взяточничестве в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и 6 ст. 286 УК РФ). О сути обвинений, предъявленных Роману Грошевому, в связи с закрытым характером расследования подробностей правоохранительными органами не сообщалось.
По данным источников “Ъ”, речь может идти о должностных преступлениях, в том числе коррупционной направленности, связанных с незаконной раздачей лицензий на оружие. Все эпизоды относятся к событиям, произошедшим несколько лет назад.
Изначально в деле было 12 фигурантов. Двое из них были задержаны вместе с Романом Грошевым в октябре 2024 года и отбыли в СИЗО по полгода. Затем в отношении одного из них уголовное преследование прекратили, после того как он заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО. Дело в отношении другого прекратили в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Позже еще несколько фигурантов ушли на передовую, у двоих закончились сроки давности привлечения к уголовной ответственности.
На момент задержания господин Грошевой в МВД ДНР уже не служил, а числился «заместителем командира 3-го штурмового отряда «Каскад-Д» добровольческой бригады «Волки» добровольческого корпуса Минобороны РФ».
Как указано на сайте корпуса, впервые «Волки» как отдельный добровольческий отряд специального назначения «проявили себя в феврале 2022 года». «Сейчас бригада действует на линии соприкосновения от Артемовска до Соледара... за личное мужество, храбрость и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач в условиях, сопряженных с риском для жизни, многие бойцы награждены орденами Мужества, а также государственными и ведомственными медалями»,— говорится в описании подразделения.
Роман Грошевой и его сообщники причастность к инкриминируемым им преступлениям отвергают. Защита «волка» не раз пыталась добиться освобождения его из-под стражи, указывая на процессуальные нарушения, допущенные, по ее мнению, следствием. В частности, адвокаты указывали, что на момент ареста постановления о предъявлении фигуранту обвинения не было и в розыск его никто не объявлял, поскольку он постоянно находился на месте службы и сам добровольно являлся в кабинет следователя.
«Не было представлено существенных и достаточных доказательств о намерении воспрепятствовать производству по уголовному делу»,— писали в жалобах защитники. Тем не менее суды на доводы защиты не реагировали.
Роман Грошевой, согласно открытым данным, окончил Днепропетровский юридический институт МВД Украины, лейтенантом был направлен в отдел по охране общественного порядка, откуда спустя пять лет перешел в криминальную полицию и дошел до должности начальника отделения. Взлет в карьере у него произошел после 2014 года, когда он поддержал провозглашение ДНР, где в МВД занял пост заместителя начальника отдела по борьбе с оргпреступностью. А в 2018 году Роман Грошевой стал уже замминистра, курирующим криминальную полицию.
Защита господина Грошевого от комментариев относительно хода процесса воздержалась, сославшись на отсутствие согласия доверителя, подтвердив лишь, что «судебное следствие продолжается».