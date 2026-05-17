Сидеть — дело не генеральское

В Мосгорсуде началось рассмотрение жалоб бывших руководителей петербургской полиции Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова. За получение взяток они получили от десяти с половиной до двенадцати лет колонии и были лишены генеральский званий. Сами осужденные настаивают, что стали жертвой оговора.

Бывший начальник регионального ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов (слева), бывший начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов (второй слева) и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший начальник регионального ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов (слева), бывший начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Семенов (второй слева) и бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов (справа)

По делу в отношении бывших руководителей и сотрудников петербургского главка МВД реальные сроки поучили семь фигурантов, шесть из них в самом большом зале апелляционного корпуса Мосгорсуда 15 мая находились в «аквариуме», предпринимательница Надежда Смирнова, признавшая вину в даче взяток, находится под запретом определенных действий. Из Северной столицы приехали родственники осужденных. В первый день успели выступить лишь шесть из двенадцати защитников.

Как сообщал ранее “Ъ”, суть обвинения сводилась к тому, что руководитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, впоследствии помощник министра внутренних дел генерал-лейтенант Умнов, его зам по тылу Иван Абакумов, начальник регионального УГИБДД Алексей Семенов и их подчиненные получали деньги от предпринимателей под видом пожертвований в фонд поддержки МВД. Взяткодателями были руководители и владельцы фирм, арендовавших помещения в МРЭО санкт-петербургского УГИБДД, где с 2013 по 2019 год выполняли для автовладельцев платные автотехнические экспертизы и сверку автомобильных номеров перед постановкой транспортного средства на учет.

Сами взятки, следует из материалов дела, перечислялись на счет фонда за «продление договоров с филиалами коммерческих отделений УГИБДД». В результате полицейские, по данным следствия, получили 64,6 млн руб.

Вину генералы не признали. Хамовнический суд в августе 2025 года приговорил Сергея Умнова, Ивана Абакумова, Алексея Семенова, экс-начальника правового отдела УГИБДД Елену Копьеву, а также коммерсантов Олега Иванова, Андрея Царнеца и Владимира Платонова к лишению свободы на сроки от восьми до двенадцати лет, самый большой получил господин Умнов. Надежда Смирнова, давшая показания на остальных, наказана штрафом в размере 2 млн руб. Сергей Умнов был лишен звания генерал-лейтенанта полиции, господа Абакумов и Семенов — генерал-майоров.

Началось заседание с рассмотрения жалоб и представления прокурора, который просил добавить к срокам дополнительные наказания вроде ограничения права на занятие должностей для взяткодателей в коммерческих структурах. В ходатайствах защиты, в частности, содержалась просьба назначить госпоже Смирновой дополнительную психолого-психиатрическую экспертизу, поскольку в момент признания вины и дачи показаний в отношении остальных фигурантов она была «недееспособна» из-за недавнего развода и даже посещала психиатра, принимая антидепрессанты. Суд в этом отказал. Не удовлетворил он и другие прошения, касающиеся якобы допущенных в ходе рассмотрения дела процессуальных нарушений.

Выступая в суде, экс-генералы Умнов, Абакумов и Семенов настаивали, что фонд, о котором идет речь в деле, существовал в системе петербургского ГУВД (ныне ГУ МВД) с 2009 года.

При этом через него прошло не 64 млн руб., а более 800 млн руб., потраченных на нужды милиции и полиции. Сергей Умнов при этом заявил, что если и подписывал какие-то бумаги, касающиеся управления фондом, то не вникал в их суть.

«Я каждый месяц визировал более 500 подготовленных подчиненными бумаг, а в год выходило более 6 тыс.,— заявлял он.— Одних приказов о создании межведомственных комиссий было десятки, не считая оперативно-следственных».

При этом бывшие генералы утверждали, что не установлен факт получения ими денег: никто из свидетелей такого не говорил, а о том, что взносы в фонд были взятками, предприниматели якобы узнали только в ходе расследования дела.

Осужденные предприниматели, в свою очередь, утверждали, что следствие не смогло определить, чьи именно деньги поступали в фонд, а значит, и определить, кто именно давал взятки. Все осужденные требовали оправдания и закрытия дела.

Прения продолжатся 20 мая.

Алексей Соковнин