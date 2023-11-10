Полицию отодвигают от бизнеса

Правительственный законопроект о разграничении полномочий полиции и контрольно-надзорных органов по части выявления и наказания бизнеса за административные правонарушения внесен в Госдуму. На первом этапе из компетенции полиции будут выведены 46 составов нарушений КоАП — ими будут заниматься только профильные контролеры. Еще 151 состав пока анализируется — список выводимых из-под ведения полиции статей кодекса предполагается расширить ко второму чтению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, исключающий из компетенции полиции реагирование на целый ряд административных правонарушений бизнеса. Поправки принимаются для устранения дублирования полномочий полиции и контрольно-надзорных органов — в исполнение поручения президента о закреплении на законодательном уровне нормы о том, что проверки бизнеса могут проводиться только профильными ведомствами. Как ранее писал “Ъ”, идея такого разграничения была выдвинута Генпрокуратурой для ограничения «серой» активности полиции (см. “Ъ” от 18 августа). В сентябре Минюст представил соответствующий проект изменений в КоАП (см. “Ъ” от 25 сентября), затем он дорабатывался в правительстве и был направлен в Государственно-правовое управление президента (см. “Ъ” от 27 октября), которое, по данным “Ъ”, одобрило документ без замечаний.

Как следует из пояснительной записки к внесенному проекту, сейчас полиция вправе возбуждать и рассматривать дела по 663 административным составам — из них 197 относятся к нарушениям требований, соблюдение которых контролируется и другими госорганами. Пока поправками из ведения полиции планируется исключить 46 составов нарушений КоАП: это, в частности, нарушения в сферах охраны собственности, окружающей среды, транспорта, финансов, налогов, рынка ценных бумаг, а также предпринимательской деятельности. Речь идет о нарушениях требований, контролируемых профильными органами, притом что полномочия по возбуждению дел закреплены и за полицией, и за контролерами.

Как пояснили “Ъ” в Минюсте, теперь административные дела по таким статьям будут возбуждаться только профильными ведомствами с соблюдением требований закона о госконтроле, основанных на риск-ориентированном подходе.

В итоге ожидается снижение административной нагрузки на бизнес. При этом предусматривается установление удлиненного, годичного срока давности за нарушения, исключаемые из компетенции полиции, для всестороннего рассмотрения (поскольку возбуждение дела допускается только после проведения контрольного мероприятия).

В Минюсте поясняют, что сохранять ли за полицией оставшиеся составы правонарушений с дублированием полномочий (всего их 151), далее будет решаться, исходя из трех критериев. Во-первых, это наличие у полиции задач по обеспечению безопасности в отдельных сферах в силу закона или указа президента. С одной стороны, это может ограничить административные полномочия полиции собственными контрольными функциями (например, МВД является контролером в сферах миграции, дорожного движения, оборота наркотических и психотропных веществ). С другой — большую широту сохраненных полномочий может обеспечить то, что во внимание будут приниматься угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан в результате нарушения, а также необходимость незамедлительного реагирования (с учетом круглосуточного режима работы полиции и обязанности оперативно прибыть на место совершения нарушения) и возможность применения «мер непосредственного административного принуждения».

Как пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, сейчас по выбранным критериям (их расширение не исключается) заинтересованными участниками, включая госорганы, проводится анализ оставшихся составов правонарушений. Ожидается, что ко второму чтению проекта список составов, которые исключаются из компетенции полиции, расширится.

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике «Деловой России» Екатерина Авдеева отмечает, что развитие законодательства идет по пути проведения проверок только при определенной категории риска: чтобы эта система работала, контроль должны осуществлять именно профильные ведомства.

«Теперь будут исключены дублирующие полномочия, когда к бизнесу приходят и контрольные органы, и полиция»,— говорит она. По словам вице-президента по правовому регулированию РСПП Александра Варварина, «бизнес позитивно оценивает проект». Опрос этого объединения показал, что мнение Минюста и бизнеса о том, в каких видах госконтроля сложилась негативная практика дублирования полномочий, в целом совпадает. Принятие законопроекта, полагает он, будет способствовать снижению финансовой и административной нагрузки на бизнес.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков