Полиция раскрыла криптокошельки

Как стало известно “Ъ”, в столице суд приговорил бывших сотрудников линейного отдела полиции на станции Москва—Киевская Астемира Шаова и Анвара Кункаева к пяти и шести годам лишения свободы соответственно. По данным следствия, вместе с несколькими сообщниками, среди которых был чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг, фигуранты инсценировали задержание молодых людей, которые занимались криптовалютой и процессингом. Последние, чтобы откупиться от возможных обвинений, перевели силовиками внушительные суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ожидалось, что 16 сентября Мосгорсуд рассмотрит вопрос о законности приговора Зюзинского суда Москвы, который 1 июня признал старшего лейтенанта полиции Астемира Шаова и младшего сержанта Анвара Кункаева виновными в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). На заседании выяснилось, что судебный акт обжаловал лишь бывший оперативник Шаов, а господин Кункаев, служивший в дежурной части водителем опергруппы, приговор оспаривать не стал. Однако выяснилось, что первого заблаговременно не уведомили о слушании в апелляции, в связи с чем заседание отложили на 7 октября.

По данным следствия, стражи порядка действовали не одни, а в составе организованной группы, в которую входил еще один их бывший коллега из линейного отдела МВД России на станции Москва—Киевская капитан полиции Руслан Ризаев. Сразу же после задержания он предпочел признать вину, заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на сообщников, рассказав о роли каждого из них. Как установило следствие, лидером шайки выступил некий Кирилл Мамаев, который подбирал исполнителей и координировал действия соучастников преступлений. Еще одну ключевую роль играл Эмин Четинбаг — мастер спорта международного класса и чемпион мира по тхэквондо, он находил потерпевших, назначал им встречи и сообщал соответствующую информацию подельникам.

Как установило следствие, первой жертвой злоумышленников стал 21-летний криптотрейдер Кирилл Медведев, с которым Эмин Четинбаг приехал 8 февраля 2025 года в два часа ночи в компьютерный клуб «Колизеум» в торговом центре «Коламбус» на Кировоградской улице. Когда он дал знать сообщникам о прибытии жертвы, те инсценировали задержание молодого человека. Усадив потерпевшего к себе в машину, стражи порядка «изъяли» у него мобильный телефон, осмотрев его на предмет наличия криптовалюты на криптокошельках и на криптобиржах. Затем полицейские пригрозили господину Медведеву, что тот станет фигурантом дела о финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ), сообщив, что ареста и расследования можно избежать, если он заплатит отступные, переведя деньги на указанный ими криптокошелек.

Потерпевший согласился, отправив на счет злоумышленников 27,4 тыс. USDT (2 млн 730 тыс. руб.), после чего его сразу же отпустили. В ту же ночь нападавшие обменяли валюту на рубли в криптообменнике в «Москва-Сити» и, обналичив, поделили между собой.

Следующее преступление, прошедшее по похожему сценарию, состоялось через месяц, в ночь на 12 марта. На этот раз жертвами полицейских стали двое знакомых Эмина Четинбага. Криптовалютчиков Ивана Ивановского и Льва Думинику оперативники поджидали ночью у выхода из кальянной на улице Грина. Усадив их к себе в автомобиль, полицейские повозили их по району, также досмотрев мобильники и обрисовав им скорую перспективу оказаться в СИЗО. На этот раз отступные, переведенные несколькими траншами, составили 15 тыс. USDT, или 1,2 млн руб. Той же ночью соучастники преступления обналичили «улов» в «Москва-Сити». В этот, как и в первый раз, им, по данным следствия, помог 24-летний Зелимхан Вышегуров, который также участвовал в «задержаниях».

Первым перед судом предстал капитан полиции Руслан Ризаев. Активно сотрудничавший со следствием и возместивший ущерб потерпевшим полицейский по приговору Зюзинского суда Москвы 17 декабря 2025 года получил четыре с половиной года колонии. Его дело было рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного следствия. Осужденного не устроил приговор, однако Мосгорсуд счел его законным, после чего Руслан Ризаев подал кассационную жалобу.

Поскольку Эмин Четинбаг и Кирилл Мамаев находились в розыске и были задержаны позже остальных, то перед судом они предстали только в январе 2026 года. Их дело слушалось в том же суде параллельно с делом полицейских — лейтенанта Шаова и сержанта Анвара Кункаева, а приговор «гражданским» участникам организованной группы огласили спустя две недели после решения по делу бывших стражей порядка, 15 июня 2026 года. В соответствии с ним Эмин Четинбаг был осужден на пять с половиной лет, Кирилл Мамаев — на шесть с половиной лет колонии общего режима. Апелляцию по их делу Мосгорсуд рассмотрит 24 сентября.

Мария Локотецкая