Задержаны полицейские, передававшие информацию Telegram-каналу Baza

Сотрудники территориальных подразделений ОВД задержаны по делу о передаче служебной информации третьим лицам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В правоохранительных органах пояснили ТАСС, что под «третьими лицами» имеется в виду Telegram-канал Baza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Допрос главного редактора Baza Глеба Трифонова и других сотрудников Telegram-канала проводился в здании Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Центральному административному округу Москвы (на фото)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Допрос главного редактора Baza Глеба Трифонова и других сотрудников Telegram-канала проводился в здании Следственного управления Следственного комитета России (СУ СКР) по Центральному административному округу Москвы (на фото)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Предварительно установлено, что сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей»,— уточнила госпожа Волк в Telegram-канале.

Ранее сегодня Следственный комитет России (СКР) заявил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции. Их подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) при передаче информации ограниченного доступа. По этому делу в регионах прошли обыски. Их подробности СКР не привел.

При этом, как сообщил Telegram-канал Baza, сегодня в здании его московской редакции и квартире главного редактора Глеба Трифонова прошли обыски. Из редакции изъяты документы и техника. По данным источников «Ъ», близких к следствию, господина Трифонова и других сотрудников Baza не задерживали, а доставили на допрос к следователю. Они проходят по делу как свидетели.