Суд оценит сделку Владислава Соболя

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя. Согласно обвинительному заключению, прочитанному прокурором, он обвиняется в восьми убийствах, совершенных преступной группой под его руководством. Владислав Соболь признал вину в полном объеме и заключил сделку со следствием, дав показания на всех подельников. Родственники потерпевших подали к нему иски на общую сумму 6,5 млн руб.



Владислав Соболь

Фото: Артем Путилов

По версии следствия, экс-начальник ОБНОН Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь организовал преступную группировку, которая действовала в период с 1999 года по 2000 год. В ее состав входили: оперуполномоченный по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности городского УВД Константин Котик, милиционеры Олег Анучин, Олег Гирфанов, Владимир Семенюк, Антон Боровик и Боярских (имя неизвестно).

Владислав Соболь обвиняется по п.п. «а», «д», «ж», «з»,«к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство). Как следует из обвинительного заключения, 19 октября 1999 года Владислав Соболь, Константин Котик и Антон Боровик задержали Андрея Закотея и Камиля Казымова, чтобы получить от них информацию о людях, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков. Когда задержанные отказались рассказывать, их вывезли вглубь леса. Там потерпевших прицепили наручниками к стволам деревьев. Но они вновь отказались от сотрудничества, после этого экс-милиционеры поочередно избили задержанных и задушили собственными ремнями. Трупы закопали в лесном массиве вблизи ул. Высоцкого в Екатеринбурге. По словам Владислава Соболя, решение об их убийстве приняли все участники преступной группы.

В апреле 2000 года, в квартире дома в Пионерском поселке они убили Олега Сергеева, подозреваемого в наркоторговле, а также его мать Татьяну Николаеву и Елену Прусакову. Причиной убийства стало желание подсудимых избавиться от конкурентов или взять их под свой контроль. Олег Сергеев, по их данным, считался крупным наркоторговцем. Следствие считает, что Владислав Соболь хотел переманить его под свою «крышу», но они не смогли договориться. Тогда Владислав Соболь застрелил Олега Сергеева. Женщин, находящихся в квартире, застрелили, как нежелательных свидетельниц убийства.

По словам Владислава Соболя, от Олега Сергеева ему хотелось легких денег. Но во время беседы, по словам экс-милиционера, Олег Сергеев повел себя агрессивно, поэтому его пришлось убить.

Еще три человека были убиты в июне 2000 года на ул. Новгородцевой из-за того, что подали жалобу на экс-милиционеров в прокуратуру Кировского района Екатеринбурга из-за превышения полномочий. Фигуранты ворвались в помещение теплопункта, где проживал один из свидетелей. Они расстреляли свидетеля и двух женщин, находящихся в теплопункте.

В октябре 2000 года Владимир Семенюк получил предложение за денежное вознаграждение убить Александра Иванова. Семенюк предложил убийство участникам преступной группы и те согласились. Позже фигуранты на автомобиле Олега Анучина приехали на ул. Автомагистральная, 15, где проживал потерпевший. Сообщники были одеты в маски. Они пытались захватить Александра Иванова у подъезда, но тот вырвался. Тогда, по версии следствия, Владислав Соболь и Владимир Семенюк застрелили его. Олег Анучин и Константин Котик смотрели за окружающей обстановкой. За заказ экс-милиционеры получили на всех $100 тыс.

В начале 2000 года Олег Анучин рассказал своим сообщникам о том, что в Екатеринбург приезжает его знакомый с крупной суммой денег для покупки товаров. Фигуранты дела решили отобрать у него деньги.

Вечером 7 ноября 2000 года Владислав Соболь и Владимир Семенюк, вооружившись самодельным оружием, а Константин Котик – металлической монтировкой, приехали к вокзалу Екатеринбурга. Олег Анучин, встретив знакомого и его спутницу, указал на них подельникам, которые наблюдали за ними неподалеку.

Согласно обвинению, Олег Анучин привез знакомого со спутницей к их дому на ул. Пехотинцев, где их поджидали Владислав Соболь с Владимиром Семенюком. Они напали на жертв с требованием денег. Когда потерпевший отказался, Константин Котик ударил его монтировкой по голове. Его спутница начала кричать и попыталась убежать, но Котик догнал ее и тоже ударил по голове. Владимир Семенюк выстрелил в жертв несколько раз и забрал 250 тыс. руб. Потерпевшие скончались на месте, а экс-милиционеры скрылись. Похищенные деньги Владислав Соболь распределил между сообщниками.

В октябре 2000 года фигуранты на ул. Автомагистральной застрелили на выходе из дома директора юридической конторы «Интерконтракт» Виктора Иванова. Как считают следователи, убийство заказали представители ОАО «Русские самоцветы».

По словам Владислава Соболя, после убийства подельники уехали на кладбище, где спрятали оружие.

На заседании подсудимый признал вину. Во время чтения обвинительного заключения он выглядел подавленным, не поднимал головы, уставившись в пол. Присутствовавшие родственники погибших сидели молча, часто смотрели на Владислава Соболя. Двое потерпевших подали гражданские иски с общей суммой на 6,5 млн руб. в качестве моральной компенсации.

После обвинительного заключение судья зачитал протоколы допросов Владислава Соболя. По словам подсудимого, огнестрельное оружие для преступной группы покупал Владимир Семенюк. На вопрос, кто являлся главой банды, Владислав Соболь ответить не смог.

Следующее заседание назначили на 10 сентября. На нем может быть оглашен приговор.

