За журналиста отсидели половину

Он затруднился ответить на вопрос, достаточное ли наказание отбыли полицейские, однако выразил сожаление о том, что они не «ответили рублем», поскольку, на его взгляд, «все это делалось ими ради денег» и они выполняли чей-то заказ после одной из его публикаций. Господин Голунов напомнил, что при вынесении приговора Мосгорсуд удовлетворил его гражданские иски о возмещении морального вреда к пяти полицейским, взыскав с осужденных 5 млн руб. (по 1 млн с каждого). Однако Первый апелляционный суд решение по искам отменил, решив, что бывшие стражи прядка — ненадлежащие ответчики. Впоследствии господин Голунов подал уже новый гражданский иск — к МВД России. Мосгорсуд в декабре 2022 года его удовлетворил, взыскав с ведомства 1,5 млн руб. По словам Ивана Голунова, он предлагал сотрудникам МВД подать иск в порядке регресса к осужденным, однако эта попытка не увенчалась успехом: согласно данным с сайта Кирово-Чепецкого суда, в октябре 2024 года иск МВД к осужденным был возвращен ведомству в связи с неподсудностью. В марте 2025 года стало известно, что один из столичных судов оставил иск без движения из-за допущенных нарушений. Больше информации о нем не появлялось.