За журналиста отсидели половину
Из колонии вышли все бывшие полицейские, подбросившие наркотики Ивану Голунову
Как стало известно “Ъ”, из колонии освободился последний фигурант громкого дела о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Суд заменил неотбытую часть наказания принудительными работами бывшему заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Москвы подполковнику полиции Игорю Ляховцу, осужденному на 11,5 года. Ранее на свободу вышли четверо соучастников преступления, получивших от 4,5 до 7,5 лет.
Рассмотреть вопрос о замене главному фигуранту дела неотбытой части наказания принудительными работами Кирово-Чепецкий суд Кировской области смог только после того, как Ляховец, арестованный в январе 2020 года, отсидел половину из назначенных ему 11,5 лет.
Сотрудника издания «Медуза» (признано ионогеном) Ивана Голунова, специализировавшегося на журналистских расследованиях, полицейские задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года, якобы обнаружив у него в рюкзаке наркотики. В ходе обыска в доме журналиста, как сообщалось, наркополицейские нашли не только запрещенные вещества, но и весы для их сортировки. Голунова обвинили в незаконном хранении и распространении наркотиков, а 8 июня 2019 года Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. Уже через три дня на фоне общественных протестов его освободили, а вскоре уголовное преследование прекратили с правом на реабилитацию.
В ходе расследования было установлено, что наркотики журналисту подбросили. В январе 2020 года Басманный суд Москвы арестовал начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца и его подчиненных Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева, Дениса Коновалова и Романа Феофанова. Их обвинили в том, что они пошли на преступление для «улучшения показателей» отдела. При этом сам журналист настаивал, что с ним пытались разобраться по заказу лиц, фигурировавших в его публикациях.
Мосгорсуд в мае 2021 года приговорил фигурантов к срокам от 5 до 12 лет колонии общего режима, признав виновными в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК РФ).
Позже Первый апелляционный суд смягчил наказание каждому из осужденных, назначив Ляховцу вместо 12 лет колонии 11,5 лет, Феофанову и Уметбаеву — 7,5 лет вместо 8 лет, Сергалиеву — 7 лет 3 месяца вместо 8 лет, а единственному признавшему вину фигуранту Денису Коновалову — 4,5 года колонии вместо 5 лет.
В 2023 году, после отбытия бывшим полицейским Максимом Уметбаевым, Акбаром Сергалиевым и Денисом Коноваловым половины срока, Кирово-Чепецкий суд Кировской области заменил им неотбытую часть наказания на принудительные работы в сети исправительных центров ФСИН. До этого все осужденные сидели в одной исправительной колонии №5, предназначенной для бывших сотрудников правоохранительных органов. Просившему о том же их бывшему коллеге Роману Феофанову суд отказал, так как потерпевший выступил против, поскольку осужденный перед ним так и не извинился. По данным “Ъ”, аналогичное прошение в отношении господина Феофанова суд все же удовлетворил в январе 2024 года.
Что касается бывшего подполковника полиции Игоря Ляховца, то принятое 4 февраля 2026 года Кирово-Чепецким судом Кировской области решение о замене неотбытой части срока принудработами было обжаловано прокуратурой, однако 30 марта Кировский облсуд оставил судебный акт в силе.
Защищавший Игоря Ляховца адвокат Алексей Коврижкин от комментариев воздержался. Потерпевший Иван Голунов сказал “Ъ”, что узнал о принятом решении в отношении основного фигуранта дела уже постфактум, поскольку суд его не уведомил о слушании.
Он затруднился ответить на вопрос, достаточное ли наказание отбыли полицейские, однако выразил сожаление о том, что они не «ответили рублем», поскольку, на его взгляд, «все это делалось ими ради денег» и они выполняли чей-то заказ после одной из его публикаций. Господин Голунов напомнил, что при вынесении приговора Мосгорсуд удовлетворил его гражданские иски о возмещении морального вреда к пяти полицейским, взыскав с осужденных 5 млн руб. (по 1 млн с каждого). Однако Первый апелляционный суд решение по искам отменил, решив, что бывшие стражи прядка — ненадлежащие ответчики. Впоследствии господин Голунов подал уже новый гражданский иск — к МВД России. Мосгорсуд в декабре 2022 года его удовлетворил, взыскав с ведомства 1,5 млн руб. По словам Ивана Голунова, он предлагал сотрудникам МВД подать иск в порядке регресса к осужденным, однако эта попытка не увенчалась успехом: согласно данным с сайта Кирово-Чепецкого суда, в октябре 2024 года иск МВД к осужденным был возвращен ведомству в связи с неподсудностью. В марте 2025 года стало известно, что один из столичных судов оставил иск без движения из-за допущенных нарушений. Больше информации о нем не появлялось.
Что касается предполагаемого заказчика преступления, то дело в отношении неустановленных лиц центральный аппарат СКР выделил в отдельное производство. По словам господина Голунова, по нему правоохранители его «последние четыре года не беспокоили».