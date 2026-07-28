Девушка в Королеве обвинила полицейского в побоях и угрозах после задержания

Руководство ГУ МВД по Московской области назначило проведение проверки сотрудников полиции в Королеве после жалоб 19-летней девушки. Она обвинила силовиков в избиении и угрозах изнасилования. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального главка ведомства.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» рассказал, что вечером 24 июля 19-летнюю девушку заподозрили в краже алкоголя в магазине «Пятерочка». После отказа девушки показать сумку директор магазина вызвала полицию. Приехавшие правоохранители задержали гражданку, усадили в машину и начали оскорблять.

Далее, по словам девушки, ее доставили в Болшевский отдел полиции, где досмотрели вещи. Затем ее повели на второй этаж, чтобы написать объяснительную. По словам потерпевшей, в это время один из силовиков бросал девушку об стены, толкал на ступеньки и угрожал. «В процессе он отпускал грязные комментарии в мою сторону. Он говорил, что может сделать со мной все, что угодно, вплоть до изнасилования»,— рассказала девушка.

После приезда родителей девушке стало плохо: у нее закружилась голова и началась тошнота. В травмпункте ей диагностировали ушиб мягких тканей головы, ссадины и кровоподтеки.

Никита Черненко