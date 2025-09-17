Россия ответила на невзаимность

Госдума 17 сентября единогласно одобрила законопроект о денонсации Европейской конвенции по предотвращению пыток. Сама инициатива никаких возражений у депутатов не вызвала. Однако спикер Вячеслав Володин неожиданно раскритиковал «коллег из правительства» за недостаточно жестко выраженную позицию по поводу «неонацистского режима» в Киеве и посоветовал чиновникам «прекращать ездить по заграницам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полпред президента в Думе Гарри Минх и замминистра юстиции Елена Ардабьева расставались с темным европейским прошлым без сожалений

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Полпред президента в Думе Гарри Минх и замминистра юстиции Елена Ардабьева расставались с темным европейским прошлым без сожалений

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроект о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, внесенный в Думу президентом 8 сентября, представила депутатам замминистра юстиции Елена Ардабьева. Она напомнила, что в декабре 2023 года истекли полномочия члена Европейского комитета по предотвращению пыток от РФ, а избрание нового представителя комитет заблокировал. «Тем самым был подорван основной организационно-правовой механизм конвенции, который и заключается во взаимном мониторинге соблюдения международных обязательств в области защиты от пыток и иного жестокого обращения», — пояснила чиновница.

В то же время денонсация конвенции не означает отказ Москвы от своих международных обязательств в данной сфере, и Россия продолжит работать в этом направлении в рамках других международных договоров — в частности, Конвенции ООН против пыток, заверила госпожа Ардабьева: «Более того, в России предусмотрены и национальные механизмы мониторинга за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания». А член международного комитета Думы Мария Бутина («Единая Россия», ЕР) добавила, что пытки запрещены и Конституцией РФ.

Депутаты в целесообразности инициативы не сомневались, а их вопросы носили в основном уточняющий характер. Так, Алексей Куринный (КПРФ) на всякий случай поинтересовался, какие обязательства должна будет выполнять Россия, если она вдруг не денонсирует конвенцию.

Елена Ардабьева привела пример: если эксперты из стран-участниц захотят приехать в Россию с целью мониторинга, их придется пустить.

Юрий Синельщиков (КПРФ) попросил рассказать, в чем выражается блокировка избрания представителя РФ в Европейском комитете и что мы будем делать «после завершения блокировки, когда у нас будут нормальные отношения с Европой». Замминистра пояснила, что комитет просто игнорирует все попытки РФ назначить представителя и «не отвечает на наши запросы». Что же касается будущего, то Россия, по ее мнению, вряд ли присоединится к конвенции снова, потому что может работать в рамках других международных договоров и внутреннего законодательства.

Наконец, Андрей Альшевских (ЕР) спросил, как «усилить российское законодательство» в отношении государств, где пытают российских граждан, приведя в пример Украину. Госпожа Ардабьева конкретных советов не дала, но выразила готовность «рассмотреть соответствующие законодательные инициативы».

Итог обсуждения подвел Вячеслав Володин, заявивший, что решение о денонсации назрело давно, но Россия долго демонстрировала «терпение и желание вести диалог». «Совет Европы принимает не просто недружественные решения по отношению к нашей стране, а делает все для того, чтобы разрушить Россию»,— подчеркнул спикер.

В итоге за денонсацию проголосовали 399 депутатов, против и воздержавшихся не было.

Взявший после этого слово представитель президента в Думе Гарри Минх тоже поругал Запад, указав, что международные институты «закрывают глаза» на происходящее на Украине, а Европейский комитет по предотвращению пыток не обнаружил там никаких нарушений. Попутно господин Минх с некоторым сожалением заметил, что при регистрации в начале заседания депутатов было больше, чем проголосовало за денонсацию.

Вячеслав Володин немедленно вступился за коллег, предположив, что кто-то из них «где-то ходит по коридорам или пошел к себе в кабинет», но важно единодушие, проявленное при голосовании. А потом неожиданно раскритиковал «коллег из правительства», которым, по мнению спикера, стоило бы заявлять позицию в отношении «неонацистского режима» на Украине «более открыто». «Нашим чиновникам из министерств тоже надо розовые очки снимать, прекращать ездить по заграницам, как депутаты перестали ездить на отдых. А кто-то этим увлекается — понятно, чем это закончится. Поэтому хотелось бы, чтобы тут представители правительства более жесткую позицию занимали, поддерживая специальную военную операцию и курс президента»,— резюмировал господин Володин, поставив в пример депутатов, которые этот курс «публично, единогласно поддержали».

Ксения Веретенникова