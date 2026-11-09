И звания ему — бандит

В том же году господин Новосадов узнал, что в деревне Жданово (Волоколамский городской округ Подмосковья) живет семья, у которой есть оружие и ценности. В дом они прибыли с ружьями, взрывателями и гранатой. Один из бандитов притворился полицейским и заявил, что пришел с обходом. Жертвы поверили и пустили его. Хозяйку сковали наручниками и избили ногами. К спине приставили обрез и начали угрожать насилием с требованием показать, где лежат все ценности. Всего из дома вынесли имущества почти на 272 тыс. руб.