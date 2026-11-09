И звания ему — бандит
Главарю «милицейской банды» грозит новый срок
В Подмосковье началось разбирательство по новому уголовному делу лидера «милицейской банды» Александра Новосадова и его подручного. На этот раз ему вменили в вину двойное убийство, а также кражу оружия и икон. Фигуранты полностью признали вину. Главарь банды уже получил 19-летний срок в 2015 году по аналогичным обвинениям.
Московский областной суд 9 ноября приступил к рассмотрению уголовного дела Александра Новосадова и Саидазима Хамидова. В зависимости от роли в совершении преступлений им инкриминировали бандитизм (ст. 209 УК РФ), двойное убийство (ст. 105 УК РФ), незаконный оборот огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ), разбой (ст. 162 УК), кражу (ст. 158 УК РФ) и покушение на хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК).
Как стало понятно из оглашенного прокурором обвинительного заключения, летом 2008 года лейтенант милиции Новосадов создал устойчивую вооруженную группу для совершения нападений на граждан и хищения у них имущества. В банду он вовлек своего коллегу, майора милиции Сергея Большакова, а также еще нескольких человек, причем двое из них были уроженцами Узбекистана, которым предложил участвовать в банде осевший в Подмосковье Алмат Иманкалимов. Новосадов координировал действия подчиненных, но лично не участвовал в нападениях.
По версии следствия, в 2008 году господин Новосадов решил ограбить салон с игровыми автоматами на Школьной улице в подмосковном Волоколамске. Участники его банды похитили из терминала 70 тыс. руб. В ходе ограбления они металлическими палками насмерть забили охранника и кассира.
Сам господин Новосадов наблюдал за происходящим из машины, припаркованной неподалеку.
Затем в конце 2009 года господин Новосадов получил от сослуживца копию списков жителей Волоколамска, которые хранят дома оружие. Члены банды, по версии следствия, по его указанию приехали к дому своей жертвы и похитили оттуда ружья и патроны к ним, сувенирный комплект японского оружия и офицерский морской кортик. На втором этаже дома участники группировки обнаружили сейф с кодовым замком, который прихватили с собой. Следователи оценили ущерб в 156 тыс. руб.
Зимой 2010 года гангстеры направились в деревню Большое Сырково, где, по их данным, также хранились ценности. Замок они взломали. Из дома забрали 30 СД-дисков, но ничего больше не нашли. Из гаража унесли шуруповерт, перфоратор и электродрель.
В 2011 году бандиты узнали, что в одном из частных домов на Ключевой улице хранится 5 млн руб. К нападению они готовились: нарисовали план здания, осмотрели территорию и придумали себе алиби.
Один из участников банды, Василий Румянцев, напал на хозяина дома и избил его. Тот пытался сопротивляться, но Хамидов застрелил жертву.
Других потерпевших связали и требовали деньги под угрозой убийства. В итоге у семьи забрали более 431 тыс. руб. Потом гангстеры встретились в лесу, где сожгли свою окровавленную одежду.
В январе 2011 года обвиняемый Хамидов по указанию главаря Новосадова решил обокрасть еще один дом. Монтировкой он взломал решетки на окнах и вынес оттуда иконы, деньги, медали, кинжалы, саблю, портсигар, трубку и знаки отличия МВД. Похищенное обвиняемые поделили поровну.
В том же году господин Новосадов узнал, что в деревне Жданово (Волоколамский городской округ Подмосковья) живет семья, у которой есть оружие и ценности. В дом они прибыли с ружьями, взрывателями и гранатой. Один из бандитов притворился полицейским и заявил, что пришел с обходом. Жертвы поверили и пустили его. Хозяйку сковали наручниками и избили ногами. К спине приставили обрез и начали угрожать насилием с требованием показать, где лежат все ценности. Всего из дома вынесли имущества почти на 272 тыс. руб.
Весной того же года бандиты Новосадова узнали, что в деревне Венецианово в Тверской области в храме Спаса Нерукотворного Образа хранятся четыре особо ценные иконы первой половины XIX века общей стоимостью в 4,6 млн руб.
По версии следствия, лейтенант решил напасть на дом настоятеля, чтобы забрать у него ключи от церкви. Но обе попытки провалились. Тогда бандиты решили действовать открыто. Василий Румянцев под видом прихожанина попросил настоятеля открыть храм и по рации подал сигнал, чтобы его сообщники начали нападение. По плану они должны были снять иконы со стен и забрать их из храма.
Настоятель, однако, заподозрил неладное и вызвал силовиков. Священнику угрожали оружием, но бандитов задержали подоспевшие к храму сотрудники ДПС. После этого правоохранителям удалось покончить с группировкой.
В ходе судебного заседания подсудимые Новосадов и Хамидов полностью признали вину.
Как уже рассказывал “Ъ”, в октябре 2015 года Мособлсуд приговорил Александра Новосадова к 19 годам колонии, Василия Румянцева — к 15 годам 2 месяцам, Сергей Большаков получил 13 лет, Алмат Иманкалимов — 11 лет. Им вменяли в вину бандитизм, убийства, разбои, кражи, факты уничтожения чужого имущества, вымогательства, а также хищения оружия и предметов, имеющих особую ценность.