Без тела нет дела

Скандалом завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела бывших сотрудников новосибирской милиции Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. По материалам следствия, весной 2010 года их автомобиль сбил 15-летнюю школьницу. Чтобы скрыть ДТП, стражи порядка затолкали девушку в багажник, а затем убили — ее тело не нашли до сих пор. По главному обвинению — в убийстве и похищении человека — фигурантов оправдали в связи с неустановлением события преступления. Вместо 18 лет, как требовал для экс-силовиков прокурор, они получили сроки, от отбывания которых были освобождены в связи с истечением сроков давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Новосибирском областном суде 10 июня завершилось рассмотрение дела об убийстве школьницы Натальи М., в котором обвинялись бывшие милиционеры Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей.

15-летняя Наталья пропала в селе Яркуль (Усть-Таркский район) 2 марта 2010 года. Девушка возвращалась с дискотеки, но домой так и не вернулась. Несколько недель поиска результатов не принесли. Тогда в Следственном комитете возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК). В августе 2023 года в нем появились подозреваемые — Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей, которые уже уволились из органов. Первый на момент инкриминируемых событий служил помощником начальника местного РОВД, второй работал оперуполномоченным уголовного розыска.

В зависимости от роли и степени участия им предъявили обвинение по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 105 УК РФ (убийство). Экс-милиционеров заключили под стражу.

По версии следствия, вечером 2 марта 2010 года белая «Волга», которой управлял якобы пьяный Максим Кудрявцев, сбила школьницу. Вместе с коллегой Евгением Бартоломеем, находившимся в машине, они решили скрыть следы происшедшего. Милиционеры запихнули потерявшую сознание девушку в багажник и увезли. «Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей, обвиняемые убили ее, а труп скрыли в неустановленном месте в селе Еланка Усть-Таркского района, являющемся территорией оперативного обслуживания Бартоломея»,— говорится в материалах следствия.

Отметим, на окраине этого села в 2011 году была найдена рука, предположительно, пропавшей девушки. Однако экспертизу останков провести не успели, а вскоре хранившаяся в коробке улика бесследно исчезла, рассказали “Ъ” источники.

Поскольку тело девушки обнаружить не удалось, не был установлен и способ убийства.

Бывшие милиционеры вину не признали. По их словам, на момент аварии они находились в другом месте. Первоначально обвиняемые ходатайствовали о проведении судебного процесса с участием присяжных заседателей, однако в дальнейшем отозвали прошение, и дело слушалось судьей единолично.

В ходе рассмотрения дела произошел скандал. Ключевой свидетель обвинения отказалась от своих показаний на экс-милиционеров. На следствии она утверждала, что находилась в машине с сотрудниками правоохранительных органов и видела, как они сбили девочку и положили ее в багажник. «Я в нетрезвом состоянии болтанула, хотела посмотреть на реакцию. Когда приехали полицейские, я не знала, что говорить, была под давлением, все сама придумала, а в суде я не могу соврать»,— приводит слова свидетельницы пресс-служба суда.

Как рассказала “Ъ” начальник отдела прокуратуры Новосибирской области Ольга Либрихт, гособвинение запросило для подсудимых по 18 лет лишения свободы. Сегодня бывшим стражам порядка вынесли приговор. Родители девушки на заключительное судебное заседание не приехали.

По информации суда, разбирательство установило, что в марте 2010 года Максим Кудрявцев на автомобиле «Волга» сбил школьницу, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Евгения Бартоломея признали виновным в том, что он не сообщил о случившемся в правоохранительные органы и не задержал сослуживца. Вместо этого он скрыл факт ДТП и принял меры к сокрытию тела школьницы. За ДТП со смертельным исходом Максиму Кудрявцеву дали три года колонии-поселения, Евгению Бартоломею за превышение полномочий — на год меньше. Обоих тут же освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

По обвинению в убийстве и похищении девушки бывших милиционеров вовсе оправдали с формулировкой «в связи с неустановлением события преступления». Они получили право на реабилитацию и возмещение материального и морального вреда. Будут ли стороны обжаловать приговор, пока неизвестно.

Константин Воронов, Новосибирск