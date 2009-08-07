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29 июня, суббота
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29 июня, суббота
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02:23
Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
28/06
Макрон предложил Путину встретиться в «нормандском формате»
28/06
Евросоюз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение
00:14
Би-би-си узнало детали пребывания в Лондоне третьего «отравителя» Скрипалей
00:50
ЕС запустил платежный механизм для транзакций с Ираном
05:18
Верховный суд Украины отклонил жалобу ЦИК на участие партии Саакашвили в выборах
04:50
Кремль: у нас нет понимания о дате проведения встречи в «нормандском формате»
04:36
Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против полицейских, отпустивших отравителя
04:13
В Абхазии начали принимать карты «Мир»
03:52
Грузия запретила въезд в страну российскому депутату Сергею Гаврилову
03:34
Бывший защитник «Спартака» Комбаров перешел в «Крылья Советов»
03:08
«Почта России»: найденные на улице карты Сбербанка похитили во время доставки
02:50
«Школа современной пьесы» может сократить число спектаклей из-за штрафа почти в 5 млн рублей
02:05
Гапонцев и США достигли договоренности для заключения «мировой» по иску о «кремлевском докладе»
01:37
Подразделение PSA Group по Евразии сменит руководителя
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(обновлено: 28.06.2019)
Деятельность чиновников Москвы
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«Яблоку» нужны все округа на выборах в Мосгордуму
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Отдать деньги кандидатам станет проще
Московские депутаты меняют систему голосования и финансирования кампании
1
КПРФ усмотрела фальсификации в думском голосовании
Коммунисты хотят пересчитать депутатов, поддержавших законопроекты о выборах
3
Избирателя дистанцируют от урны
Депутаты узаконят новые виды волеизъявления
Московскую оппозицию разводят по округам
Конгресс независимых депутатов предложил договориться кандидатам в Мосгордуму
4
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Как предложено организовать электронные выборы в столице
5
КПРФ нашла кандидатов для столичных избирателей
Партия сделала ставку на знакомые округа
Городам федерального значения нужны особые праймериз
«Единая Россия» готова сделать исключения для Москвы, Петербурга и Севастополя
Дворы хотят очистить от реагентов
Муниципальные депутаты готовятся внести законопроект об этом в Мосгордуму
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия