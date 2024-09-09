«Единая Россия» получила 38 из 45 мандатов в Мосгордуме

По итогам обработки 100% бюллетеней (электронного и бумажного голосования) представители «Единой России» получают 38 из 45 мандатов на выборах депутатов Мосгордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Представители КПРФ получили три места, «Справедливой России — За правду» и партии «Новые люди» — по одному месту, самовыдвиженцы — два, ЛДПР, «Коммунисты России» и партия «Зеленые» — ни одного.

В числе победивших кандидатов — 20 депутатов прошлого созыва Мосгордумы, в том числе ее председатель Алексей Шапошников.

В Москве с 6 по 8 сентября прошло голосование на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва и муниципальных депутатов районов ТиНАО и Внуково. По данным Мосгоризбиркома, проголосовало более 3,151 млн горожан, явка составила около 41%. Более 3,009 тыс. москвичей проголосовали электронно, 142 тыс. избирателей — с помощью бумажного бюллетеня.

Подробности — в публикации «Ъ» «На бумаге все гладко».

Лаура Кеффер