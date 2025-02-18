Безопасность Москвы сделают обязательной

Комиссия Московской городской думы по безопасности, законодательству и регламенту 17 февраля поддержала законопроект мэра Москвы Сергея Собянина об установлении административной ответственности за неисполнение решений антитеррористической комиссии города. Теперь, если физические лица проигнорируют ее предписание, им будет грозить штраф до 5 тыс. руб., а юридическим — до 200 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сергей Собянин внес законопроект на рассмотрение городского парламента 10 февраля. Документ вводит новую статью (15.5) в Кодекс Москвы об административных правонарушениях. Новелла предусматривает ответственность за «неисполнение или нарушение решения органа, сформированного в городе Москве по решению президента РФ в целях координации деятельности по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений».

Речь идет о столичной антитеррористической комиссии, которая была образована еще в 2006 году. Теперь игнорирование ее решений повлечет штраф для физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. В законопроекте уточняется, что ответственность наступит только в том случае, если решение комиссии было доведено до чиновников, организаций, должностных лиц и рядовых граждан «в установленном порядке», а также с уведомлением, что нарушение влечет за собой штрафные санкции. Полномочиями по составлению административных протоколов будут наделены должностные лица органов исполнительной власти, ответственные за противодействие терроризму, а полномочиями по рассмотрению — мировые судьи. Документ будет рассмотрен на заседании столичного парламента 19 февраля.

Согласно сайту столичного правительства, антитеррористическая комиссия «координирует деятельность» федеральных и муниципальных властей «по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений» терроризма. Возглавляет ее мэр Сергей Собянин. Обычно заседания органа проводятся один раз в квартал перед важными массовыми мероприятиями. Например, в 2024 году комиссия заседала 1 марта (накануне президентских выборов), 25 апреля (накануне майских праздников), 28 августа (накануне Дня знаний) и 27 декабря (накануне новогодних праздников). По итогам заседаний принимаются решения, подробности которых власти публично не раскрывают.

Замглавы столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Базькова в комментарии для официального сайта Мосгордумы пояснила, что принятие законопроекта «позволит повысить эффективность работы по профилактике терроризма, а также обеспечить реализацию мер по защите гражданина и общества от терроризма». А председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, законодательству и регламенту Александр Семенников добавил, что решения антитеррористической комиссии уже сейчас «обязательны для исполнения органами госвласти и местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами».

В соседних регионах подобные меры действуют уже достаточно давно. Например, в Московской, Тульской, Ярославской и Рязанской областях аналогичные законодательные нормы существуют еще с 2017 года, а в Калужской и Владимирской — с 2018-го (во всех случаях они предусматривают штрафы меньшего размера). В течение последнего года в административные кодексы некоторых регионов были внесены похожие новеллы — об ответственности за неисполнение решений оперативных штабов, сформированных в целях исполнения указа президента РФ от 19 октября 2022 года (тогда в новых регионах было введено военное положение, а во всех остальных — режимы «среднего уровня реагирования», «уровня повышенной готовности» и «уровня базовой готовности»). Они также предусматривают многотысячные штрафы. Поправки уже приняты в Курской, Ленинградской, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Санкт-Петербурге. После их одобрения оперштабы обычно запрещают публиковать фото и видео последствий «прилетов» беспилотников-камикадзе.

Андрей Прах